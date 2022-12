Oberstdorfer Christbaum: "Bild" macht Klaus King und sich selbst zum "Verlierer"

"Bild" greift die Weihnachtsbaum-Posse aus Oberstdorf auf und betreibt Grünen-Bashing. Dumm nur, dass sich das Blatt dabei ordentlich vertut, meint unser Autor.

30.12.2022 | Stand: 14:29 Uhr

Atomkraftwerke? Tolle Sache! Robert Habeck? Der schlechteste Minister der Regierung. Die "Fridays for Future"-Bewegung? Tendenziell linke Wirrköpfe. Die "Letzte Generation"? Schwerverbrecher, die eingesperrt gehören... Man kann der Bild-Zeitung einiges vorwerfen, doch wo das Blatt aus dem Axel-Springer-Verlag politisch steht, können selbst Gelegenheitsleser schnell erkennen.

Wer sich für Nachhaltigkeit einsetzt, wird in Bild-Berichten und Kommentaren gerne mit dem "Doppelmoral"-Klischee belegt. Der ist doch auch schon mal in den Urlaub geflogen. GEFLOGEN!

Also ist der Fall klar: Wenn eine Gemeinde wie Oberstdorf, die zwar "nachhaltigen Tourismus" propagiert, sich aber einen Weihnachtsbaum für fast 25.000 Euro aus 600 Kilometern Entfernung durch halb Deutschland anliefern lässt, dann ... Ja, dann kann das doch nur ein klassischer Fall grüner Scheinheiligkeit sein. Oder?

Oberstdorfer Weihnachtsbaum 2022: Die Grünen sind schuld, oder?

Für die Bild lautete die Antwort jedenfalls: Ja. In ihrer Rubrik Gewinner/Verlierer vom Dienstag (27.12.) war der grüne Loser schnell ausgemacht - und in markigen Worten an den Pranger gestellt. "Der Allgäuer Urlaubsort Oberstdorf mit dem grünen Bürgermeister Klaus King (56) hat sich für fast 25.000 Euro Transportkosten die Weihnachts-Tanne aus dem Sauerland rankarren lassen! 600 Kilometer weit! Der Slogan der Oberstdorfer Grünen lautet "Unserer Heimat zuliebe". BILD meint: Nicht mehr alle Zapfen am Baum."

Liest sich ja knackig: Vier Sätze, zwei Ausrufezeichen - doch leider null Faktensicherheit. Denn wie auch im fernen Berlin mit wenigen Mausklicks schnell herauszufinden gewesen wäre: Oberstdorf Bürgermeister Klaus King ist mitnichten Mitglied der Grünen. Das seit 2020 regierende Gemeindeoberhaupt ist parteilos, wird lediglich von CSU, den Grünen, der FDP, der Oberstdorfer Allianz und der unabhängigen Oberstdorfer Liste unterstützt.

Darauf weist jetzt auch der Ortsverband der Oberstdorfer Grünen hin, der sich von Bild zu Unrecht an den Pranger gestellt fühlt. Der umstrittene Christbaumkauf sei Ende Oktober im Tourismusausschuss beschlossen worden, der Vertreter der Grünen habe dagegen gestimmt, teilt die Partei mit - und fragt sich: Wie haben es die "Fake News" aus dem Oberallgäu in die Bild geschafft: "Bewusst oder schlecht recherchiert oder beides?"

Auch wir wissen darauf keine Antwort, wollen an dieser Stelle aber auch mal einen Verlierer des Tages küren. "Wir meinen: Bild hat nicht mehr alle Fakten im Blatt!"