Oberstdorfer Hotelier fordert WM-Absage wegen Corona-Lage – Andere Gastgeber weiter für WM

Jürnjakob Reisigl, der fünf Hotels in Oberstdorf führt, fordert eine kurzfristige Absage der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf. Welche Argumente er nennt.

05.02.2021 | Stand: 15:16 Uhr

Gut zwei Wochen vor Beginn der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf melden sich die Hoteliers in Deutschlands südlichster Gemeinde immer lauter zu Wort.

Sie beklagen nicht nur, dass nach dem Zuschauerverbot ein Großteil ihrer Zimmer leer bleibt, sondern sie haben nun die große Sorge, dass zigtausend WM-Gäste aus aller Herren Länder für eine steigende Zahl an Corona-Infektionen im ganzen Allgäu sorgen und damit dem Tourismus auch das Oster- und Sommergeschäft verhageln könnten.

Nordische Ski-WM in Oberstdorf: Hotelier Jürnjakob Reisigl fordert eine kurzfristige Absage. Bild: Ralf Lienert

Jürnjakob Reisigl: "Ich fordere eine kurzfristige Absage der WM"

Die vehementeste Aussage macht Jürnjakob Reisigl, der gleich mehrere große Hotels in Oberstdorf führt. Er sagt: „Ich fordere eine kurzfristige Absage der WM. Sie macht unter diesen Umständen schlichtweg keinen Sinn.“ Dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der gleichzeitig Schirmherr der WM ist, wirft er eine „unlogische Corona-Politik vor“.

Söder könne nicht auf der einen Seite für immer noch härtere Maßnahmen in der Corona-Krise eintreten, und auf der anderen Seite eine WM in seinem Land zulassen, von der eine weitaus größere Infektionsgefahr ausgehe als von einem touristischen Normalbetrieb. „Diese WM passt nicht in diese Zeit. Das ist doch pervers, wenn alles stillsteht und wir hier ein Fest des Sports feiern wollen.“

Claudia Tauscher-Kögel: "Wenn Söder die WM jetzt absagt, wäre der Schaden immens"

Claudia Tauscher-Kögel, die den Alpengasthof Schwand oberhalb der Skiflugschanze führt und während der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf das Schweizer Team beherbergt, schließt sich der Forderung Reisigls nicht an. „Über eine Absage hätten wir vor etlichen Wochen oder Monaten ernsthaft diskutieren sollen. Aber nicht mehr jetzt.“

Die langjährige Ortsvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes befürchtet: „Wenn Söder die WM jetzt absagt, wäre der Schaden immens.“ Sie fordert stattdessen eine schnelle Teststrategie – nicht nur für die akkreditierten Gäste, sondern auch für alle Hotelmitarbeiter. Verärgert reagiert sie auf ein Schreiben der WM-Organisatoren, die den Beherbergungsbetrieben nur Empfehlungen und Ratschläge an die Hand gegeben haben: „Jedem Betrieb das eigenverantwortlich zu überlassen, ist blanker Unfug und gefährlich“, sagt Tauscher-Kögel.

WM-Organisatoren: "Von der WM geht kein erhöhtes Risiko aus"

Moritz Beckers-Schwarz, einer der beiden Geschäftsführer der Nordischen Ski-WM, verteidigt das Empfehlungsschreiben: „Wir haben als Veranstalter keine Handhabe, den Oberstdorfer Hoteliers nun strenge Vorgaben zu machen. Das wäre Aufgabe der Staatsvertretung.“

Bezüglich einer kurzfristigen WM-Absage sagt Beckers-Schwarz: „Profi-Sportveranstaltungen mit einem Hygienekonzept sind derzeit von höchster politischer Ebene genehmigt. Wir sorgen mit unseren strengen Regeln dafür, dass von dieser WM kein erhöhtes Risiko ausgeht.“

Absagen könne die Großveranstaltung ohnehin nur der Internationale Skiverband, Ministerpräsident Markus Söder oder als dessen politische Vertretung vor Ort, die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller.

Scharfe Kritik auch von Thomae an WM-Schirmherr Söder

Auch der Allgäuer Bundestags-Abgeordnete Stephan Thomae (FDP) hat sich mit der bevorstehenden Geister-WM beschäftigt. „Diese WM bereitet vielen Hoteliers zusätzlich schlaflose Nächte.“ Gerade Betriebe, die als Partner-Hotels der WM-Organisatoren gleich mehrere Teams zugewiesen bekommen haben, stünden vor enormen Herausforderungen.

Nordische Ski-WM 2021: Langlauf-Wettbewerbe vor vollen Zuschauer-Tribünen (wie hier bei der Vor-WM im Januar dieses Jahres) wird es bei der Weltmeisterschaft 2021 in Oberstdorf nicht geben. Seit Januar steht fest: die Zuschauerränge bleiben leer. Bild: Ralf Lienert

Thomae nennt als Beispiel die Geschäftsführerin des Hotel Kühberg, Verena Eichhorn-Lange, die in einem Gespräch mit Thomae darüber geklagt habe, dass sie sich vom Internationalen Skiverband als Veranstalter mit ihren Bedenken zur Einhaltung aller Hygienemaßnahmen allein gelassen fühlt. Außerdem müssten die zusätzlichen Testungen bei den Hotel-Mitarbeitern selbst bezahlt werden. Eine Unterstützung des Skiverbandes und der Veranstalter sei nicht vorgesehen.

Thomae bezeichnet die mögliche Ausbreitung der Virus-Mutation als zusätzliches Damoklesschwert, das über dem Veranstaltungsort hänge. „Sollte sich Oberstdorf zu einem Hotspot entwickeln, wäre damit die Sommersaison, auf denen die Hoffnung der Hotels ruhen, gestorben.“ Ministerpräsident Söder wirft er vor: „Er verkauft sich gern als Krisenmanager, ohne die Menschen vor Ort bei der Bewältigung der Aufgabe ausreichend zu unterstützen oder ihnen überhaupt erst zuzuhören."

Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende plädiert für einen Ausgleich: „Viele Risiken werden seit Beginn der Krise auf die Schultern der Hotelbetreiber abgewälzt.“ Es brauche nun dringend eine bessere Unterstützung seitens des Internationalen Skiverbandes, um zu einer guten Lösung für alle Beteiligten zu kommen.