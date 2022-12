"Busverkehr funktioniert in Entwicklungsländern besser": Kritik am ÖPNV im Allgäu

Der Ausbau des ÖPNV zwischen den Landkreisen im Allgäu stockt. Schuld daran sind auch gestiegene Kosten. Ein Allgäuer berichtet von einer turbulenten Reise.

28.12.2022 | Stand: 10:45 Uhr

Mindestens eine halbe Stunde dauert die Busfahrt von der Zentralen Umsteigestelle (ZUM) in Kempten bis nach Unterthingau. Peter Hoffmann ist nie wirklich an seinem Ziel angekommen. „Frustrierend“ nennt er die Fahrt in Richtung Ostallgäu, eigentlich treffe das auf den gesamten landkreisübergreifenden Nahverkehr zu. Der 28-Jährige strandete „mitten in der Pampa, bei Schnee und Kälte“, schreibt er in einem offenen Brief an die Landrätinnen des Ober- und Ostallgäus. Er fordert sie zudem auf, „endlich“ etwas gegen die derzeitigen Zustände im landkreisübergreifenden Nahverkehrsnetz zu tun.

Aber zurück zum Anfang, zur ZUM. Die Verbindungen ab der Haltestelle seien aus seiner Sicht gut, sagt Hoffmann, der seit fünf Jahren in Kempten lebt. Problematisch werde es erst, wenn man in andere Landkreise fahre. Anfang Dezember hatte er genau das geplant. Eigentlich einfach: Mit der Linie 62 geht es direkt nach Unterthingau. Die App der Mobilitätsgesellschaft im Allgäu (Mona) sagte Hoffmann, das er in Wildpoldsried/Abzweigung Hochgreut umsteigen müsse. Er solle ein Sammeltaxi (AST) für die restliche Strecke bestellen.

Der Busverkehr in Kempten funktioniere eigentlich gut

Dem Anruf bei der AST-Zentrale folgte der freundliche Hinweis, dass ein Taxi nicht notwendig sei. Der Bus fahre bis Marktoberdorf durch. So kam es nicht. Für Hoffmann hieß es zwischen Wildpoldsried und Hochgreut: Aussteigen bitte, Endstation. „Wir befinden uns im Notfallplan“, sagt Peter Gerke, einer der Geschäftsführer der Mona. Es sei ein „täglicher Kampf“, überhaupt alle Linien aufrecht zu erhalten. Vor allem fehlen Fahrer. Auf Strecken, die wenig frequentiert sind, übernimmt deshalb ein AST. Fahrgäste müssen etwa eine Stunde vor Ankunft an einer Haltestelle ein Taxi bestellen. Das bringt sie zu Buspreisen zum Zielort. Das betreffe nur den „sehr“ ländlichen Raum, sagt Gerke. Auch auf der Strecke von Kempten nach Wildpoldsried sei das teilweise der Fall. Denn dorthin sei die Zahl der Fahrgäste am Wochenende sehr gering.

In den Städten laufe der Busverkehr gut. Bild: Ralf Lienert

Doch warum hakt es zwischen den Landkreisgrenzen? Das hat auch mit der Pandemie und den wenigen Fahrgästen in dieser Zeit zu tun, erklärt das Ostallgäuer Landratsamt. Die Entwicklung des ÖPNV sei coronabedingt ins Stocken geraten. Das gelte auch für die Fahrgastzahlen und damit für die Einnahmen. Erholt haben sie sich seither nicht mehr. Zudem seien die Verkehrsunternehmen seit 2022 mit gestiegenen Personal- und Spritkosten konfrontiert. Und noch etwas: Der Freistaat habe die Mittel zur Refinanzierung der ÖPNV-Ausgaben, speziell für den Busverkehr, seit mehreren Jahren nicht mehr erhöht.

Die Finanzen sind ein Problem

Damit eine Grundversorgung trotz der Probleme erhalten bleibe, haben Behörden und Verkehrsunternehmen ein Finanzierungsprogramm erarbeitet, so das Landratsamt. Damit es künftig besser klappt, gebe es eine Verbundstudie. „Die Umsetzung des Allgäu-Verbundes soll bis 2025 erfolgen“, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker. Dann sollen Kempten, Kaufbeuren, Ost- und Oberallgäu ihr Angebot verbreitern. Dass Hoffmann strandete, sei „ein Einzelfall“, betont Gerke. Eine falsche Info habe dazu geführt. Die beiden waren inzwischen in Kontakt – die Sache habe sich geklärt.