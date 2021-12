Markt für Traktoren boomt seit Jahren auch im Allgäu - was den Oldie von Fendt so besonders macht

Oldie-Traktoren auch aus Allgäuer Fabrikation sind beliebt. Ein Ingenieur von Fendt verrät, weshalb. Und warum es oft besser ist zu tauschen als zu kaufen.

Tock, tock, tock, tock. Es ist ein satter Klang, den der Drei-Zylinder-Motor unter der Haube erzeugt. Rudi Strobel lässt das liebste Stück seiner Traktorensammlung laufen. Einfach mal hören, ob alles in Ordnung ist, wenn in Corona-Zeiten die Treffen mit anderen Fans historischer Traktoren nicht möglich sind. Sein F 40 ist da stets ein Hingucker. Denn das grüne Gefährt mit den roten Felgen, Baujahr 1954, ist mit 40 PS das stärkste Exemplar, das der Marktoberdorfer Traktorenhersteller Fendt damals in seiner Dieselross-Baureihe produziert hat.

Und er läuft schnell, bis zu 30 Kilometer pro Stunde. Damit lassen sich Treffen selbst in größerem Umkreis noch bequem erreichen. Diese Zusammenkünfte haben in den vergangenen Jahren im Allgäu immer mehr Zugkraft entwickelt. Es scheint, als ob jeder Verein, der etwas auf sich hält und bei einem Fest ein großes Publikum anlocken will, dies mit einem Oldtimertreffen verbindet. So war es auch, als die Musikkapelle Stiefenhofen im Westallgäu ihr 300-jähriges Bestehen feierte und es dabei ins Guinness Buch der Rekorde schaffte. Mit 944 Schleppern hatte sie die längste Traktorschlange der Welt auf die grobstolligen Räder gestellt.

Traktoren von Fendt: Was die Oldtimer so besonders macht

Andere Vereine haben sich regelrecht auf alte Landmaschinen spezialisiert. So werden etwa in Seeg, Nesselwang und Rettenbach (alle Ostallgäu) regelmäßig historische Geräte nicht nur gezeigt, sondern im Betrieb vorgeführt. Vom Korndrescher bis zur Säge. Da staunen die Kinder, wenn ein alter Lanz-Bulldog erst vorgeglüht und dann mit dem Rad in Schwung gebracht werden muss, damit er läuft. Und nebenan stehen vielleicht Allgäuer Traktor-Raritäten wie der „Universal-Bauernschlepper Mammut“ des Marktoberdorfers Clemens Fendt oder ein „Martin“ aus Ottobeuren.

Die Faszination der einfachen Technik ist es, die Rudi Strobel infiziert hat. „Es ist der Reiz, dass solche Traktoren auch ohne Laptop laufen“, sagt er. Dabei muss er schmunzeln, denn der 58-Jährige aus Sulzschneid, einem Ortsteil von Marktoberdorf, arbeitet bei ACGO/Fendt in der Versuchsabteilung. Als Musterbaumonteur setzt er die Prototypen zusammen – und weiß damit jetzt schon, was der Konzern künftig auf den Markt bringen wird.

Strobel hat sich inzwischen eine kleine Sammlung zugelegt. Das älteste Stück ist ein F 18-Schwungrad-Schlepper aus dem Jahr 1939. Er läuft noch so zuverlässig wie damals. Eine Besonderheit ist ein Geräteträger, ein GT 12, mit der Fahrgestellnummer 16. Es gibt nur 25 Stück davon, sie stammen aus einer Vorserie. In Fachkreisen ist dieses Stück derart bekannt, dass sogar ein Veranstalter aus dem Emsland angefragt hat, ob er sich das Exemplar für eine Raritätenschau einmal ausleihen darf. Durfte er. Ein Lastwagen holte den Traktor ab und brachte ihn wieder zurück ins Allgäu.

Steigende Preise für Oldies auch im Allgäu

Der Markt für alte Traktoren boomt seit Jahren. So gibt es im Allgäu Anbieter, die sie für Ausflüge vermieten. Wer selbst einen Traktor besitzen möchte, muss meist tief in die Tasche greifen. Die Preise haben gewaltig angezogen. Günstig sind sie meist nur über Beziehungen zu erhalten. Auch die Zahl der Fans steigt stetig. Das spürt auch AGCO/Fendt.

Es gibt zahllose Anfragen von Besitzern alter Traktoren, die mehr über die Geschichte ihres Fahrzeugs erfahren wollen. Auch deshalb plant das Unternehmen ein eigenes Museum in Marktoberdorf, vor kurzem hob man bereits den „Fendt Classic Club International“ aus der Taufe. Neben Rudi Strobel war auch Josy Reiff aus Luxemburg beim Gründungsabend dabei.

Reiff besitzt nach eigenen Angaben die größte Fendt-Sammlung der Welt

Über 200 Traktoren umfasst die Schau, angefangen vom F 9, Baujahr 1932, bis zum legendären „Nasenbär“ Favorit 626 LS, Baujahr 1985. Auch den ersten Grasmäher, den Fendt entwickelt hatte, hat er nachgebaut. Strobel und Reiff stehen regelmäßig in Kontakt, das eine oder andere Mal haben sie schon Teile getauscht. Denn: „Mit Geld geht in dieser Liga nichts mehr, da geht es nur noch um rares Zubehör“, sagt Strobel.

Reiff brauchte den Vorderwagen eines Knickgeräteträgers, ein seltener Prototyp – Strobel lieferte und erhielt im Gegenzug einen Motor für seinen zweiten F 40. Der war nämlich geplatzt.

"Das ist mein Langzeitprojekt" - Traktorliebhaber baut F40 neu auf

Der Traktor befand sich per Schiff auf der Rückfahrt von Brasilien, als das Wasser im Motor gefror und der Block riss. Der Liebhaber kaufte den Traktor trotzdem und wollte ihn als Ersatzteillager. Doch nun baut er ihn neu auf. „Das ist mein Langzeitprojekt. Es freut mich einfach, wenn ich ihn wieder zum Laufen bringe und eine Runde fahren kann."

Wahrscheinlich zu einem Treffen. Dann wird er hoch oben auf der Blechschale hinter dem Lenkrad sitze, während vorn der Motor arbeitet: Tock, tock, tock, tock.