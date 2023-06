Maffay rockt vor 7500 Fans - und bittet zum Heiratsantrag auf die Bühne

Trotz seiner 73 Jahre hat Peter Maffay am Samstagabend in Kempten bis spät in die Nacht gerockt und die 7500 Fans begeistert. Sogar einen Heiratsantrag gab es.

18.06.2023 | Stand: 11:49 Uhr

Über 7500 Fans haben Peter Maffay am Samstagabend bei seinem Open Air Konzert in Kempten auf dem Hildegardplatz gefeiert. Der bot: eine Zeitreise zu den Anfängen in den 70ern. Bei sommerlichen 25 Grad erlebten die Fans einen gut gelaunten Sänger und einen Hochzeitsantrag. "Gestern war ich in Freiburg, da ging es bis weit in die Nacht, und das wird es heute auch. Das verspreche ich Euch", sagte Maffay. Und das Publikum jubelte.

Fotos vom Peter Maffay Konzert in Kempten

"Wir spielen heute ja unter göttlicher Aufsicht", sagte Maffay und lachte. "Das muss der Abend ja gut werden." Dabei spielte er auf die St. Lorenz Basilika an, vor der das Konzert stattfand.

Mitten im Konzert räumte die Band die Bühne für einen Hochzeitsantrag. Ein junger Mann nahm allen Mut zusammen und fragte seine Freundin vor 7500 Maffay-Fans, ob sie seine Frau sein will. Und als sie JA sagte, gab es Beifall vom Publikum und ein Geschenk von Peter Maffay. Anschließend verschwand das Paar im Dunkel der Nacht.

Hochzeitsantrag auf der Bühne. Bild: Ralf Lienert

Im Publikum saßen auch Partnerein Hendrikje Balsmeyer und Musikerfreund Leslie Mandoki. Bereits am Sonntagabend steigt in Kempten das nächste große Open Air Konzert. Dann ist Sarah Connor auf der Bühne am Hildegardplatz.