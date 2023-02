Ostallgäuer zeigt Hitlergruß bei AfD-Kundgebung in Waal: Geldstrafe

Ein Ostallgäuer, der bei einer AfD-Kundgebung in Waal einen Hitlergruß gezeigt hatte, ist dafür verurteilt worden.

13.02.2023 | Stand: 09:37 Uhr

Der 35-jährige Mann muss wegen "Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen" eine Geldstrafe in vierstelliger Höhe zahlen. Ein entsprechender Strafbefehl ist inzwischen rechtskräftig. Das hat das Amtsgericht Kaufbeuren bestätigt. Die Strafe liege im "Rahmen von nicht mehr als 90 Tagessätzen".

Die von AfD-Vertretern in der Ostallgäuer Marktgemeinde angemeldete "Mahnwache" am 26. November richtete sich gegen die Errichtung von Asylbewerberunterkünften. Auch der Bezirksvorsitzende der vom Verfassungsschutz beobachteten Partei, Christoph Maier aus Memmingen, nahm teil. Eine Gegendemonstration lief unter dem Titel „Schützt das Asylrecht – keine Fremdenfeindlichkeit in Waal“.

Insgesamt waren rund 150 Demonstranten vor Ort, wobei die Gegendemo deutlich größer war. Einsatzkräfte trennten die beiden Lager während des laut Polizei „emotional sehr aufgeladenen“ Geschehens voneinander. Die AfD gab die Teilnehmerzahl ihrer Kundgebung mit „in der Spitze über 30“ an. Nach Angaben der Polizei war der 35-jährige Straftäter eindeutig dieser Gruppe zuzuordnen.

Wolfgang Dröse, stellvertretender Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Ostallgäu/Kaufbeuren und einer der Initiatoren der "Mahnwache", hatte sich nach der Versammlung auf Anfrage unserer Redaktion von dem 35-Jährigen distanziert: Der Mann sei kein AfD-Mitglied.