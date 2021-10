Mit mobilen Daten sollen Autofahrer zu freien Parkplätzen gelotst werden. Doch es gibt Zweifel, ob dies Urlauber-Hotspots im Allgäu wirklich entlasten kann.

11.10.2021 | Stand: 06:01 Uhr

Einst wurden sie als bedrohlich empfunden, heute sind die Alpen ein Anziehungspunkt für Massen und ein regelrechter Freizeitpark. Im Allgäu steht eine Zahl sinnbildlich für dieses Phänomen: Am Riedberger Horn zwischen Balderschwang und Grasgehren registrierte eine automatische Zählstelle 1.047 Gipfelbesucher an einem Tag. Längst wird in der Region darüber diskutiert, was man gegen Staus und Wildparker unternehmen kann.