Parken an den Allgäuer Bergen immer teurer - bis zu 15 Euro fürs Tagesticket

Einheimische und Gäste müssen in dieser Saison teils höhere Parkgebühren als noch in den vergangenen Jahren zahlen. Auch kleinere Orte bitten zur Kasse.

04.06.2023 | Stand: 16:52 Uhr

Der Parkplatz an der Starzlachklamm war am Sonntag um 10.20 Uhr „mäßig ausgelastet“ und hatte damit noch Plätze frei. Das zeigte der Ausflugsticker Bayern an, mit dem sich Gäste noch vor der Anreise online über freie Parkplätze informieren können. Wer an der Klamm einen Parkplatz bekommen hat, der zahlte dort für ein Tagesticket drei Euro. Das ist im Vergleich zu anderen Ausflug-Hotspots der Region günstig.

