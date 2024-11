Sonthoferin kauft 20 Minuten ein - und soll 598 Euro fürs Parken zahlen

Kindererzieherin Ricarda Laabs ist fassungslos. Sie ging für 20 Minuten zum Einkaufen - und erhielt dafür auf einem kameraüberwachten Parkplatz in Sonthofen einen digitalen Strafzettel in Höhe von 598,05 Euro. „Ich kam mir vor wie im falschen Film, als das Automaten-Display diese Summe anzeigte“, sagt die 45-Jährige. Bereits seit zwölf Tagen - so die Anzeige am Automat - habe ihr Auto auf dem Parkplatz gestanden. „Richtig ist, dass ich vor zwölf Tagen an dem Supermarkt ebenfalls eingekauft habe. Aber danach bin ich gleich wieder nach Hause gefahren“, erzählt sie. Grundsätzlich dürfen Supermarkt-Kunden auf dem Parkplatz 90 Minuten gratis parken. Dazu müssen sie beim Verlassen des Geschäftes in einem eigenen Automaten das Kennzeichen eintippen und später dann am Automaten des Parkplatzes.

