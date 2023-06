Peter Maffay und Sarah Connor rocken Samstag und Sonntag Hildegardplatz in Kempten

Peter Maffay und Sarah Connor geben im Juni 2023 Open-Air-Konzerte auf dem Hildegardplatz in Kempten. Noch gibt es einige Karten.

17.06.2023 | Stand: 13:13 Uhr

Lang ist’s her: 2002 stellte Deutschrocker Peter Maffay einen Rekord der Open-Airs auf dem Kemptener Hildegardplatz auf. 12.000 Fans erlebten den Star, das waren 2000 mehr als bei der Premiere mit Herbert Grönemeyer im Jahr 1998 – und ein Rekord.

Im Juni 2023 kehrt der Rekordhalter zurück. Der mittlerweile 73-jährige Peter Maffay läutet mit seiner Band am Wochenende, Samstag, 17. Juni, ein Open-Air-Wochenende in Kempten ein. Tags darauf, am Sonntag, 18. Juni, wird dann mit der Soul-Pop-Sängerin Sarah Connor ein weiterer großer deutscher Star für Stimmung sorgen. Dies gaben Michaela Schneider und Stefan Bernhard, die Geschäftsführer von Allgäu Concerts aus Buchenberg, in einer Pressekonferenz im November des vergangenen Jahres im Foyer des Fürstensaals bekannt.

Peter Maffay am 17. Juni beim Open Air in Kempten

Als Special Guest kommt die gebürtige Hamburgerin Zoe Wees zum Open-Air Konzert nach Kempten. Vor drei Jahren hatte die 20-Jährige ihren musikalischen Durchbruch - seitdem verbucht sie weltweit mehr als zwei Milliarden Streams. Ihr bekanntester Song - die Debütsingle "Control".

Juli 2022: Die Dropkick Murphys sorgten auf dem Hildgardplatz in Kempten - direkt neben der Basilika St. Lorenz - für Partystimmung. Bild: Ralf Lienert

Für jedes Konzert stehen 8000 Tickets zur Verfügung, erklärte Michaela Schneider. Der Vorverkauf startete am Freitag, 18. November 2022. Erstmals wird es bei den Open-Airs am Hildegardplatz am Hügel der Basilika St. Lorenz direkt neben der Bühne eine Tribüne mit 600 Sitzplätzen geben, sagte Stefan Bernhard. „Wir rechnen damit, dass beide Konzerte ausverkauft sein werden“, erklärte Michaela Schneider. Eine Woche vor dem Auftritt sind nur noch einige Tickets für den Stehplatzbereich zum Preis von 59,95 Euro zu haben.

Sarah Connor am 18. Juni beim Open Air am Hildegardplatz

Peter Maffay werde 2023 nur fünf Open-Airs in Deutschland geben, sagte Bernhard. Und das könnte viele Fans nach Kempten locken. Wie ein Magnet hatte zuletzt Sarah Connor die Musikfans an den Forggensee gezogen: Anfang August 2022 sang sie bei den Königswinkel Open Airs am Festspielhaus Neuschwanstein vor 8500 Besucherinnen und Besuchern. Karten für den Auftritt von Sarah Connor gibt es noch für den V.i.P.-Bereich sowie als Stehplatz (69,80 Euro) sowie vor der Bühne (89,80 Euro).

Peter Maffay - hier bei seinem Auftritt 2015 in der Big Box Allgäu in Kempten - gibt 2023 wieder ein Open-Air-Konzert auf dem Hildegardplatz in Kempten. Bild: Ralf Lienert

Für die Kulturbeauftragte des Kemptener Stadtrates, Annette Hauser-Felberbaum (Freie Wähler), sind die beiden Open-Airs mit zugkräftigen Stars Maffay und Connor ein „tolles Ding“. Es sei wichtig, dass die Kultur in Kempten eine Rolle spiele. „Wir sind auf einem guten Weg“, erklärte sie – mit Blick auf den Hildegardplatz und die Allgäuhalle.

Tradition der Open-Airs am Kemptener Hildegardplatz

12.000 Fans lockte Rockstar Peter Maffay 2002 auf den Hildegardplatz in Kempten. Bild: Ralf Lienert

Nach zehnjähriger Abstinenz hatte der Buchenberger Veranstalter Allgäu Concerts im Juli 2022 seine Tradition der Open-Airs am Kemptener Hildegardplatz wieder aufleben lassen. 4000 Musikfans erlebten dabei den energetischen Irish-Folk-Punkrock-Mix der US-amerikanischen Band „Dropkick Murphys“. Frontmann und Sänger Kevin Casey und seine Mitstreiter brachten die Fassade der Basilika St. Lorenz fast zum Wanken und die Fans in Feierlaune.

Nun folgen 2023 Peter Maffay und Sarah Connor. Beide Stars hätten sich bei den Verhandlungen von der Kulisse am Hildegardplatz – mit Basilika St. Lorenz und Residenz - begeistert gezeigt, berichtete Michaela Schneider.

Soul-Pop-Sängerin Sarah Connor gibt im Juni 2023 ein Open-Air-Konzert in Kempten. Bild: Ralf Lienert

Vor Peter Maffay und Sarah Connor war auch Herbert Grönemeyer in Kempten

Angefangen hatte die Open-Air-Reihe am Hildegardplatz in Kempten 1998: Allgäu-Concerts-Gründer Franz Bernhard lotste damals Herbert Grönemeyer nach Kempten. 10.000 Fans erlebten das Konzert unter freiem Himmel direkt neben der Basilika St. Lorenz. Auf Grönemeyer folgten im Jahr 2000 die Liedermacher Reinhard Fendrich, Wolfgang Ambros und Georg Danzer als „Austria 3“ (4000 Besucher), 2002 Deutschrocker Peter Maffay (12.000), 2006 der deutsche Soul-Popsänger Xavier Naidoo (5000) und 2012 die Country-Crossover-Band The BossHoss (3500) und zuletzt 2022 The Dropkick Murphys (4000).