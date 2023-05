Tipps zu Anreise, Check-In und Parkplatz: Allgäu Airport rechnet mit Rekord-Ferien

Der Allgäu Airport rechnet mit 130.000 Passagieren in den Pfingstferien. Doch schon bei der Anreise müssen Urlauber aufpassen. Was Reisende beachten sollten.

25.05.2023 | Stand: 09:58 Uhr

Am Freitag ist der letzte Schultag vor den Pfingstferien, dann heißt es für zahlreiche Familien: Ab in den Urlaub! Viele entscheiden sich dabei für einen Flug in die Ferne: Allein in den beiden Ferienwochen erwartet der Allgäu Airport in Memmingerberg 130.000 Passagiere, sagt Sprecherin Marina Siladji. Das seien rund 30 Prozent mehr als im vergangenen Jahr und sogar knapp 40 Prozent mehr als noch 2019. Geplant sind jeweils 320 Abflüge und Ankünfte.

„Bei uns ist immer viel los, auch außerhalb der Schulferien, aber sie sind natürlich schon noch mal ein Höhepunkt“, berichtet Siladji. Zusätzliche Flüge wird es nicht geben, es gilt der ganz normale Sommerflugplan.

„Die Maschinen sind aber vielleicht noch etwas voller als üblich.“ Wie viel vor dem Abflug man zum Flughafen kommt, müsse jeder für sich selbst entscheiden. „Etwa zwei Stunden wären aber sicherlich gut.“ Wegen Baustellen beispielsweise auf den Autobahnen bei Memmingen müsse bei der Anfahrt mit Stau gerechnet werden. Auch für etwaige Warteschlangen am Check-In oder bei der Gepäckaufgabe solle Zeit mitgebracht werden. Alles was Sie zum Parken und zur Anreise wissen müssen, erfahren Sie hier.

Beliebtes Ziel vom Flughafen Memmingen: Mallorca

Insgesamt werden vom Allgäu Airport aus mittlerweile 53 Flugziele angeflogen, die irische Fluggesellschaft Ryanair hat drei Maschinen in Memmingerberg stationiert. „Was das beliebteste Reiseziel ist, ist aber schwer zu sagen“, erklärt Siladji. Gemessen an der Zahl der Passagiere sei es wohl Mallorca, dorthin gebe es aber auch die meisten Flüge – zum Teil heben zweimal am Tag Maschinen vom Allgäu in Richtung der spanischen Insel ab.

Von Januar bis Mai dieses Jahres sei die Auslastung bei Flügen nach Pristina (Kosovo), Neapel (Italien) und Bukarest (Rumänien) am höchsten gewesen. Knapp die Hälfte der Flüge ab Memmingerberg geht nach Ost- oder Südosteuropa. Bedient werden viele dieser Ziele von der ungarischen Airline Wizz Air.

Flughafen Memmingen: Parkplätze dringend buchen

Auch die Fluggesellschaften Eurowings, Avanti Air und Aegean Airlines fliegen den Allgäu Airport an. „Manche, die vor einigen Jahren das letzte Mal da waren, sind überrascht, wie groß mittlerweile alles ist“, sagt Sprecherin Marina Siladji. Ab Juni komme auch noch mal ein neuer Parkplatz mit 700 weiteren Stellplätzen dazu. Wer sein Auto über die Ferien am Flughafen stehen lassen möchte, solle unbedingt vorab online einen Parkplatz buchen oder mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen – ansonsten könne es gerade auf den günstigeren Parkplätzen eng werden.

Insgesamt rechnet der Allgäu Airport heuer mit 2,3 Millionen Passagieren – vergangenes Jahr waren es knapp unter zwei Millionen. Derzeit gibt es laut Siladji viele offene Stellen. Personal wird beispielsweise in den Bereichen Passagier- und Gepäckabfertigung, Technik oder Lohn- und Finanzbuchhaltung gesucht.

Lesen Sie auch: Schulschwänzer, Messer und Streit ums Gepäck: Polizei am Memminger Flughafen im Dauereinsatz