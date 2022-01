A7 bei Füssen: Auto überschlägt sich im Reinertshofer Tunnel

Ein Pkw prallt gegen eine Mauer an der südlichen Einfahrt im Reinertshofer Tunnel. Der Fahrer wird in eine Klinik gebracht, die Autobahn zeitweise gesperrt.

11.01.2022 | Stand: 07:01 Uhr

Auf der A7 bei Füssen ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 19-Jähriger kam laut Polizei kurz vor 4 Uhr an der südlichen Einfahrt zum Reinertshofer Tunnel nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw gegen eine Begrenzungsmauer.

A7: Auto überschlägt sich in Reinertshofer Tunnel

Der Ford Focus mit einen Kennzeichen aus Baden-Württemberg überschlug sich, schlitterte noch bis in die Tunnelmitte und hinterließ dabei ein Trümmerfeld. Der Fahrer wurde aus seinem Fahrzeug geborgen und mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

Totalschaden am Pkw in Höhe von 20.000 Euro

Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Den Schaden am Tunnel gibt die Polizei in einer ersten groben Schätzung mit 5000 Euro an. Neben Notarzt und Rettungswagen waren die Bundespolizei, die Verkehrspolizei Kempten, Beamte der Polizeiinspektion Füssen, die Autobahnmeisterei Sulzberg sowie die Freiwillige Feuerwehr Füssen-Stadt im Einsatz. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Norden für etwa 2,5 Stunden für den Verkehr gesperrt.

