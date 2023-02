Polizei bestätigt: 24-jähriger Vermisster tot aus der Iller in Kempten geborgen

Die Feuerwehr hat am Dienstag in Kempten eine Leiche aus der Iller geborgen. Jetzt bestätigt die Polizei: Es handelt sich um einen 24-jährigen Vermissten.

14.02.2023 | Stand: 20:49 Uhr

Aktualisiert am Dienstag, 20.45 Uhr: Die Polizei bestätigt, dass es sich bei dem am Dienstagnachmittag in der Iller gefundenen Toten um den seit dem 4. Februar vermissten 24-Jährigen handelt.

Laut Polizei hatte ein Mitarbeiter eines Wasserkraftwerkes den Mann im Bereich der Iller gefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht.

Ursprüngliche Meldung von Dienstagnachmittag: Bei einem Großeinsatz im Stadtkern von Kempten haben Einsatzkräfte der Feuerwehr am Dienstagnachmittag eine Leiche aus der Iller geborgen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber unserer Redaktion.

Leiche aus der Iller geborgen - Hubschrauber fliegt über Kempten

Die Kräfte der Feuerwehr waren demnach mit einem Boot auf der Iller nahe der St.-Mang-Brücke in Kempten unterwegs, auch ein Hubschrauber flog über Kempten. Um wen es sich bei der Person handelt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. "Es laufen derzeit weitere Ermittlungen", sagt ein Polizeisprecher.

