Polizei gerufen: Kalb-Geburt sorgt für Aufsehen in Lindau

Zu einer Kalb-Geburt wurden Polizisten im Raum Lindau gerufen. Was dann passierte.

25.05.2021 | Stand: 12:46 Uhr

"Die Polizei - Dein Freund und (Geburts-)helfer" - Unter diesem Motto wendeten sich Passanten an einer beliebten Fahrradstrecke Beamten der Polizeiinspektion Lindau am Pfingstmontag gegen Mittag an. Sie hofften, dass die Beamten eine „Hilfeleistung“ der etwas anderen Art leisten könnten. Die Beamten wurden nämlich zu einer aktuell laufenden Geburt an einer großen Weide gerufen.

(Lesen Sie auch: Mann geht erst auf 39-Jährigen und dann auf Polizisten los)

Dort konnten einige Fahrradfahrer live miterleben, wie eine Kuh auf der Weide gerade ihr Kalb gebar. Die Beamten und die informierte Landwirtin staunten nicht schlecht, als sie bei ihrem Eintreffen das bereits geborene Kalb sahen. Der „Pfingstochse“ hat somit das Licht der Welt erblickt.

Kalb und Mutter waren glücklicherweise auch ohne Hilfe von Menschen wohlauf – wenn auch noch etwas benommen.

(Lesen Sie auch: Warum gibt es immer weniger Braunvieh auf den Allgäuer Weiden?)

Lesen Sie auch