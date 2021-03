Das sagt die Polizei: Darum haben Beamte den Herzpatienten aus Tirol zurückgewiesen

Die Polizei erklärt, warum der Rettungswagen aus dem Außerfern am Grenzübergang Füssen-Ziegelwies aufgehalten worden ist. In Österreich herrscht "Unverständnis".

25.03.2021 | Stand: 19:45 Uhr

Es herrscht weiterhin große Aufregung um den am Grenzübergang Füssen-Ziegelwies abgewiesenen Rettungswagen des Österreichischen Roten Kreuzes. Wie berichtet, hatte mit dem Sanitätsfahrzeug ein Herzpatient in die Füssener Klinik gebracht werden sollen. Nun hat sich die Polizei zu dem Vorfall, der sich am 9. März ereignete, geäußert. Demnach habe nicht ein Schreiben des bayerischen Ministeriums gefehlt, sondern ein Nachweis über ein negatives Corona-Testergebnis, sagt Dominic Geißler, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.