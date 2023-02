Ein Polizeibericht enthält Hinweise auf SPD-Landtagskandidat - das stößt auf Kritik

Ein Immenstädter ist in einen Vorfall verwickelt, der in eine Anzeige wegen Beleidigung mündet. In der Polizeimeldung finden sich klare Infos zu seiner Person.

22.02.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Es war ein Vorfall, der zunächst nicht vermuten ließ, dass viel mehr dahinter steckt: Eine Mutter stellte kürzlich ihren Wagen auf einem Immenstädter Parkplatz für Menschen mit Behinderung ab und wurde daraufhin von einem 47-jährigen Oberallgäuer beleidigt. So berichtete es die Polizei. Das Pikante: Die Meldung enthielt eindeutige Hinweise, dass es sich bei dem Mann um Markus Kubatschka handelt, der im Herbst für die SPD in den bayerischen Landtag einziehen will. Ist das mit dem Datenschutz vereinbar? Kubatschka selbst bestreitet die Beleidigung.

