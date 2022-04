Telefonbetrüger schlagen im Oberallgäu und im Ostallgäu zu - so können Sie sich schützen

Vorsicht: In Blaichach und in Buchloe haben Telefonbetrüger ihre Opfer um vierstellige Geldbeträge gebracht. Die Polizei warnt und gibt Tipps zum Selbstschutz.

Die Anrufbetrüger lassen nicht locker: In den vergangenen Tagen hat die Polizei im Allgäu erneut mehrere erfolgreiche Betrugsfälle registriert, bei denen die Angerufenen um ihr Geld gebracht wurden.

Telefonbetrüger im Oberallgäu rufen bei Senior aus Blaichach an

Am vergangenen Freitag haben Telefonbetrüger in Blaichach ihr Glück bei einem Senioren versucht, wie die Polizei mitteilt. Sie kontaktierten den 75-Jährigen über einen Messengerdienst per Nachricht und gaben sich als dessen Sohn aus, der um finanzielle Hilfe bat. Leider mit Erfolg: Der Mann überwies eine niedrige vierstellige Summe auf das Konto, das die Betrüger ihm angaben. Gegen sie ermittelt nun die Polizei.

Kriminalität im Ostallgäu: falscher Europol-Beamte in Buchloe

Auch eine Frau aus dem Landkreis Ostallgäu fiel laut der Polizei Buchloe auf eine ähnliche Masche herein. Die 31-Jährige wurde auf ihrem Handy von einem angeblichen Beamten von Europol angerufen. Laut Polizei wurde dabei eine Nummer mit niederländischer Landesvorwahl angezeigt. Der "Beamte" teilte der Frau mit, dass jemand mit ihren Personalien ein Konto eröffnet habe, das zu Betrugszwecken genutzt werde. Er brachte die Angerufene dazu, Prepaid-Guthabenkarten im Wert von 2500 Euro zu kaufen und ihm die Codes zu übermitteln - andernfalls würde ihr die Verhaftung drohen. Erst später schöpfte die Frau Verdacht und erstattete bei der Buchloer Polizei Anzeige.

Wie vor Telefonbetrügern schützen? Tipps der Polizei

Die Polizei im Algäu weist darauf hin, "dass die Betrüger mit ihren ausgefeilten Maschen professionell vorgehen und man einen Betrug oftmals nicht erkennt." Eines hätten sie aber alle gemeinsam: nämlich das Ziel, an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Wer einen verdächtigen Anruf erhält, sollte sich deswegen laut der Polizei bewusst machen:

Treten vermeintlich Bekannte (Kinder oder Enkelkinder) auf einem ungewöhnlichen Weg in Kontakt und fordern wenig später Geld, handelt es sich höchstwahrscheinlich um Betrug.

Ein weiterer Tipp, um Telefonbetrug vorzubeugen: mit Nachbarn, Verwandten und Bekannten darüber reden, um auch bei anderen die Gefahr durch verdächtige Anrufe bewusster zu machen.

