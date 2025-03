Weniger Straftaten wegen Cannabis-Gesetz

Im Allgäu ist 2024 die Anzahl der Straftaten mit insgesamt 38.000 auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren gesunken - abgesehen von den Corona-Jahren, die laut Polizei eine Ausnahme bilden und nicht zu vergleichen sind. Diese Entwicklung habe aber nichts damit zu tun, dass „die Menschen weniger kriminell geworden sind“, wie es die Präsidentin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, Dr. Claudia Strößner, formulierte. In der Entwicklung zeige sich die Teillegalisierung von Cannabis. Dadurch habe es letztendlich weniger Straftaten gegeben. Am Freitag blickte die Präsidentin in Memmingen mit Kollegen auf das vergangene Jahr zurück. Ein Überblick.

