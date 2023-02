Wie eine App aus Bad Hindelang bei Pollen-Allergie helfen soll

Die Gemeinde Bad Hindelang und die Uni Augsburg entwickeln eine App, die Pollen-Allergikern helfen soll. Wie sie funktioniert und was sie alles können soll.

16.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Eine neue App fürs Handy soll Pollen-Allergikern das Leben erleichtern. Entwickelt und getestet wird sie maßgeblich in Bad Hindelang – weil der für Allergiker zertifizierte Kurort den Menschen vor Ort weiter unter die Arme greifen möchte.

Lesen Sie auch: Frost verschafft Atempause nach Heuschnupfen-Welle Anfang Januar

Die Oberallgäuer Gemeinde und die dortige „Alpenklinik Santa Maria“ arbeiten bei dem Projekt mit der Uni Augsburg zusammen – konkret mit dem Lehrstuhl für Umweltmedizin. In drei Studien soll geklärt werden, welche Umweltfaktoren Menschen krank machen – aber auch, welche sie gesund erhalten und welchen Nutzen die Anwendung der App dabei auf die Lebensqualität hat.

Die Allergie-App wird von der Gemeinde Bad Hindelang und der Uni Augsburg entwickelt

Ende September wurde die erste Studie abgeschlossen, nachdem 80 Teilnehmer seit Mai täglich befragt wurden. „Wie fast schon erwartet, wiesen Allergiker stärkere Symptome auf als Nicht-Allergiker“, sagt Caroline Böck, die das Projekt an der Uni Augsburg betreut. Nun soll ausgewertet werden, ob und wie Pollenflug und Allergie zusammen hängen.

Auf dieser Basis soll eine Umwelt-App entwickelt werden, die letztlich den Allergikern zu mehr Lebensqualität verhilft. Beispielsweise sollen die Betroffenen individuelle Hinweise auf Info- und Therapie-Angebote von Kliniken oder der Gemeinde Bad Hindelang bekommen.

Böck nennt das einen „digitalen Gesundheitslotsen“. Um zu prüfen, ob die Verwendung der App einen messbaren Einfluss auf das Symptomgeschehen und/oder die gesundheitsbezogene Lebensqualität hat, starten in diesem Mai bis Ende September zwei weitere Untersuchungen: eine erneut in Bad Hindelang, eine in Augsburg.

Frei verfügbar soll die App in Bad Hindelang im Mai 2024 sein. Geplant ist, die Ergebnisse für weitere Orte als Blaupause zu nutzen. Bis zum offiziellen Ende des Projekts in zwei Jahren tragen der Freistaat und die Uni Augsburg die Kosten.