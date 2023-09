Wo Häuser und Wohnungen im Allgäu günstiger werden - und wo sogar teurer

Wie entwickeln sich die Immobilienpreise im Allgäu? Bankiers, Makler und Bauträger schätzen die Lage ein. Fest steht: Für Mieter gibt es schlechte Nachrichten.

08.09.2023 | Stand: 08:43 Uhr

Am Immobilienmarkt ist offenbar weiter mit einem Abwärtstrend zu rechnen. Diese Einschätzung jedenfalls haben die Volksbanken diese Woche veröffentlicht. Die Bankvertreter der Genossenschaftsbanken erwarten dem Bericht zufolge in den kommenden Monaten sinkende Preise bei Häusern und Wohnungen in einem Großteil von Deutschland.

