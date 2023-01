LTS-Premiere "Ende in Lachen": Alter, Krankheit und Pflege

Uraufführung am Landestheater in Memmingen: „Ende in Lachen“ dreht sich um Alter, Krankheit und Pflege. Ensemble spielt stark auf – allen voran André Stuchlik.

31.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Krankheit und körperlicher Verfall können das Altern bitter machen. Wenn Empathie und Verständnis unter den Betroffenen fehlen, wird es noch bitterer. Die Uraufführung von Nora Schüsslers Theaterstück „Ende in Lachen“ mutet dem Publikum beides zu. Die Geschichte des Auftragswerks für das Landestheater Schwaben endet nicht mit einem Lachen, sondern mit grimmigem Triumphieren über die zentrale Figur, den jähzornigen, überheblichen Brauereibesitzer Bonifazius Bengele, der sich bis zuletzt an seine Macht klammert. André Stuchlik verkörpert ihn mit Wucht und zeichnet seinen körperlichen Niedergang erschütternd nach.

Lachen ist auch der kleine Ort zwischen Ottobeuren und Memmingen, der ein Pflegeheim besitzt. Da, wo einst sein Vater sein Lebensende verbrachte, will der 68-jährige Brauereibesitzer Bengele auf keinen Fall hin. Bei der 50-Jahr-Feier seines Unternehmens verblüfft er alle mit der Absicht, seinen Betrieb weiter zu leiten und ihn nicht wie besprochen an Sohn Ferdinand zu übergeben. Eine tiefe Demütigung für den Sohn vor versammelter Belegschaft. Im kleinen Kreis der Familie zeigt sich Bengele als unerbittlicher Patriarch, der allein bestimmt, was Sinn macht und was nicht. Doch nach mehreren Stürzen, die ihm die Diagnose Parkinson einbringen und letztlich an den Rollstuhl fesseln, kommt das gewaltsam zusammengehaltene Familiengefüge ins Wanken. Seine zweite Ehefrau Maria gerät mit der Pflege an ihre Grenzen, Sohn Ferdinand reibt sich an der Verweigerung des Vaters auf, ihm Vollmachten zu übertragen. Nur Tochter Lena hat einen Bonus bei ihm, den sie weidlich für ihren eigenen Vorteil ausnutzt: Sie treibt den Verkauf des Familienbetriebes voran.

Familiendrama „Ende in Lachen“ am Landestheater Schwaben: (von links): Milena Weber, Tom C. Büning, Mirjam Smejkal, Almut Kohnle und André Stuchlik. Bild: MONIKA FORSTER

Zwar ist das Stück laut Autorin als Komödie angelegt, doch bei so viel Feindseligkeit kommt sie nicht in Schwung. In einem wortkargen, frostigen Essensritual inszeniert Regisseur Stephan Rumphorst präzise die unausgesprochenen Spannungen und die unterdrückte Kommunikation. Miriam Smejkal (zweite Ehefrau), Tom Christopher Büning (Ferdinand) und Almut Kohnle (Lena) setzen es schmerzhaft eindringlich um. Dem fast zweistündigen Abend hätte es gutgetan, das gemeinsame Essen nicht viermal zu wiederholen. Zumal dazwischen nur eine Variation der Figuren stattfindet und keine Vertiefung.

Die bittere Tyrannei in der Familie fängt der Regisseur durch heiter-ironische Zwischenmusik auf, in der die Darsteller Szenen selbst umbauen. Mit süffisanter Eleganz agiert Milena Weber, die ihren fünf Nebenrollen klare Profile verleiht. Überzeugendes liefert Bühnenbildnerin Vita Inéz Díaz Naufal aus Mexiko: Eine verschachtelte Treppe mit Unterbauten ermöglicht es, spielerisch auf der Bühne Bierzelt, Esszimmer, Schlafzimmer oder Krankenstation anzudeuten.

Nach verhaltenem Applaus gab es viel Beifall für die Leistung der Schauspieler, allen voran für André Stuchlik, der drei Stürze von der Treppe sensationell meisterte. Er beeindruckte mit der Darstellung zunehmender körperlicher Einschränkung, auch wenn man für seine verbohrte Figur jegliches Mitleid verloren hatte.

Nächste Vorstellungen in Memmingen: 1., 2., 4. und 5. Februar. Karten unter Telefon 08331/ 94 59 16. Infos unter www.landestheater-schwaben.de