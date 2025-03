Bald heulen im Allgäu wieder die Sirenen

Und wieder ein Probealarm in Bayern: Sechs Monate nach dem bundesweiten Warntag im September vergangenen Jahres heulen bald wieder im gesamten Freistaat die Sirenen und die einschlägigen Warnapps schlagen Alarm. Wann ist der Probealarm in Bayern 2025? Was passiert bei diesem Termin - oder was sollte passieren? Hier der Überblick.

Wann ist Probealarm in Bayern 2025?

Der bayernweite Probealarm findet jedes Jahr am zweiten Donnerstag im März statt. Diesmal ist der Termin am Donnerstag, 13. März 2025.

Wann heulen beim Probealarm in Bayern 2025 die Sirenen?

Gegen 11 Uhr wird das bayerische Innenministerium zentral für ganz Bayern die an das sogenannte Modulare Warnsystem (MoWaS) angeschlossenen Warnsysteme auslösen. Dazu gehört unter anderem Cell Broadcast, alsdo die Warnung über das mobile Funknetz, aber auch die Warn-Apps NINA, KATWARN und BI-WAPP.

Was ist die Besonderheit beim bayernweiten Probealarm 2025?

Diesmal soll erstmals auch eine Sirenen-Entwarnung getestet werden. Der Entwarnungston ist ein gleichbleibender Heulton von einer Minute Dauer und wird gegen 11.30 Uhr ausgelöst. „Dies wird auf Grund von Umstellungsarbeiten noch nicht bei allen Sirenen im Freistaat möglich sein“, heißt es aber im Innenministerium.

Hier anhören: Sirenen in Bayern - welcher Ton bedeutet was?

Dreimal in der Höhe gleichbleibender Ton (Dauerton) von je zwölf Sekunden Dauer, mit je zwölf Sekunden Pause zwischen den Tönen ( hier anhören ): Alarm bei Feuer und anderen Notständen, der zur Alarmierung der Einsatzkräfte der Feuerwehren dient.

Heulton von einer Minute Dauer: Alarm, der die Bevölkerung veranlassen soll, anlässlich schwerwiegender Gefahren für die öffentliche Sicherheit auf Rundfunkdurchsagen zu achten ( hier anhören ).

Gleichbleibender Heulton von einer Minute Dauer: Entwarnung ( hier anhören ).

Wo im Allgäu ist am 12. März 2025 Probealarm?

Laut Innenministerium beteiligen am bayernweiten Probealarm im Allgäu folgende Kommunnen und Landkreise zumindest teilweise mit Sirenen, mobilen Sirenen, und/oder Warnapps:

Stadt Kempten

Stadt Kaufbeuren

Stadt Memmingen

Landkreis Lindau

Landkreis Ostallgäu

Landkreis Oberallgäu

Tatsächlich sind längst noch nicht alle Gemeinden in der Lage, ihre Einwohner mit Sirenen vor Gefahren zu warnen. Warum das so ist, lesen Sie hier.