Das Programm der Allgäuer Festwoche in Kempten auf einen Blick

In Kempten ist Festwoche und das gesamte Allgäu feiert mit. Das Programm der Allgäuer Festwoche 2023 im Überblick.

01.08.2023 | Stand: 12:08 Uhr

Die Festwoche Kempten 2023 wird aktuell meistens als Allgäuer Festwoche bezeichnet. Das Programm der Allgäuer Festwoche in Kempten vom 12. bis 20. August ist gewohnt sehens- und hörenswert. Die Allgäuer Zeitung ist auf der Messe natürlich auch wieder mit einem eigenen Stand vertreten.

Hier finden Sie das aktuelle Festwochen-Programm. Wenn sich das Programm einmal ändert - hier lesen Sie es aktuell. Geht es nach Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle steht die Allgäuer Festwoche 2023 ganz im Zeichen von Fest-Programm, Ausstellern, Bierzelten und bunten Feiern.

Der Trachtenumzug durch die Stadt Kempten startet am Sonntag, 20. August um 13.30 Uhr. Zahlreiche Musikkapellen und Trachtenvereine nehmen teil. So sieht das Programm rund um den Trachtenumzug am 20.8. aus:

10 Uhr: Festgottesdienst mit Kirchenzug ins Festgelände, Basilika St. Lorenz

13.30 Uhr: Trachtenumzug durch die Stadt Kempten

13.30 Uhr: Vorprogramm an der Ehrentribüne, Residenzplatz

15 Uhr: Programm auf der Bühne im Stadtpark

Alles Wichtige zum Thema Eintrittspreise auf der Allgäuer Festwoche haben wir ebenfalls in einem Beitrag zusammengefasst.

Das ist das Programm der Allgäuer Festwoche 2023

Auf dem Königsplatz gibt es diesmal keine Fahrgeschäfte. Die Stadt nutzt die Fläche wieder für die Wirtschaftsmesse. Tagsüber wird die Bühne der Festwoche Kempten auch als Forum für Thementage und Sonderschauen genutzt.

Programm auf der Bühne im Stadtpark bei der Allgäuer Festwoche 2023

Das ist das Programm bei der Allgäuer Festwoche 2023 auf der Bühne im Stadtpark.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

Samstag, 12. August 12 Uhr: Bühnenprogramm Bayerischer Rundfunk 16 Uhr: Patenweinausschank 17.30 Uhr: J&J Dance 20 Uhr: The Big Band Theory

Sonntag, 13. August 12 Uhr: Bühnenprogramm Bayerischer Rundfunk 18.15 Uhr: Kari Tanzschule Kempten 20 Uhr: Bruchpilot 21.15 Uhr: MEL

Montag, 14 August 15.45 Uhr: Jazz Dance Ottobeuren 16.45 Uhr: Naadirah & Sadiqua 17.30 Uhr: Steptanz! Werkstatt Kempten 18.30 Uhr: Kemptener Line Dancer 20 Uhr: Bockstark

Dienstag, 15. August 12.45 Uhr: ASM Orchester - Sonthofen 14 Uhr: ASM Orchester Mindelheim 15.15 Uhr: ASM Orchester Kaufbeuren 17 Uhr: Tanzschule Fischer 18 Uhr: Festspielhaus Füssen 18.30 Uhr: Sharadez & Phönix 20 Uhr: Jump the Shark

Mittwoch, 16. August 10 Uhr: AllgäuHIT 17.15 Uhr: Tanzabteilung TSV Sulzberg 18.30 Uhr: Festspielhaus Füssen 19.30 Uhr: Man n Maid & Sebastian Jung 20 Uhr: Lichterfest - Beginn bei Anbruch der Dunkelheit

Donnerstag, 17. August 10 Uhr: AllgäuHIT 17.30 Uhr: Jumping Allgäu 18.30 Uhr: Malajka Ahlam 20 Uhr: Polarhertz 21.30 Uhr: Daniel Maier

Freitag, 18. August 10 Uhr: Rundfunkhaus Allgäu RSA 16.15 Uhr: Festspielhaus Füssen 16.45 Uhr: Trachtenverein D´Holzachtaler Niedersonthofen 18.15 Uhr: Piloxing 19 Uhr: Salsation mit Bianca 20 Uhr: Im Puls 21.50 Uhr: Roadstring Army

Samstag, 19. August 10 Uhr: Rundfunkhaus Allgäu RSA 16.15 Uhr: Festspielhaus Füssen 17.45 Uhr: Tanzzentrum Allgäu 20 Uhr: Johannes Halbig 21.30 Uhr: Daniel Aubeck & Band

Sonntag, 20. August 10 Uhr: Rundfunkhaus Allgäu - Allgäu TV 15 Uhr: Trachtenumzug 17 Uhr: Dynamic Dance Corporation 17.30 Uhr: Festspielhaus Füssen 20 Uhr: It Hudla



Messe-Programm bei der Allgäuer Festwoche 2023

250 Aussteller präsentieren ihre Produkte und sich selbst. 13 Ausstellungshallen und das Freigelände dienen als Bühne. Ein „Haus der Allgäuer Werte“ ist dann in der Markthalle am Königsplatz eingerichtet. Die Stadt Kempten ist mit einer Sonderschau vertreten.

Das ist das Programm bei der Allgäuer Festwoche 2023 in der Kategorie Messe, inkl. Sonderschauen.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

Samstag, 12. August 10 Uhr Allgäuer Überlandwerk (Halle 1) Cooklife (Halle 2) Almwelt (Halle 3) energie schwaben (Halle 6) DELPHIN Germany (Halle 8) Schminkvorführungen, kurz Make-Up (Parfümerie Susanne Ismar) (Halle 8) Allgäuer Alpenwasser (Halle 10) bigBox Allgäu (Halle 13) AVA-AGRAR Verlag (Freigelände) Kinderschminken (Freigelände) Kinderbaustelle (Freigelände)

Sonntag, 13. August 10 Uhr Allgäuer Überlandwerk (Halle 1) Cooklife (Halle 2) Almwelt (Halle 3) energie schwaben (Halle 6) DELPHIN Germany (Halle 8) Schminkvorführungen, kurz Make-Up (Halle 8) Allgäuer Alpenwasser (Halle 10) bigBox Allgäu (Halle 12) AVA-AGRAR Verlag (Freigelände) Kinderschminken (Freigelände) Kinderbaustelle (Freigelände) 11 Uhr "Langlebigkeit von Fassadenanstrichen" (Halle 7) 15 Uhr "Schimmelprävention - Schimmelsanierung ohne Gift und Konservierungsstoffe" (Halle 7)

Montag, 14. August 10 Uhr Allgäuer Überlandwerk (Halle 1) Kräuterboschen binden (Halle 1) Cooklife (Halle 2) Almwelt (Halle 3) Gn Fit-Aktiv-Tee (Halle 4) energie schwaben (Halle 6) DELPHIN Germany (Halle 8) Schminkvorführungen, kurz Make-Up (Halle 8) kleine Überraschung bei Einkauf (Halle 8) Fruchtschnittchen/Müsli-Riegel Aktion (Halle 10) Allgäuer Alpenwasser (Halle 10) bigBox Allgäu (Halle 12) AVA-AGRAR Verlag (Freigelände) Kinderschminken (Freigelände) Spirituosen-Werkstatt (Freigelände) Kinderbaustelle (Freigelände) 11 Uhr "Dämmen lohnt sich - die Vorteile der Wärmedämmung" (Halle 7) 15 Uhr "Dämmen lohnt sich - die Vorteile der Wärmedämmung" (Halle 7)

Dienstag, 15. August 10 Uhr Allgäuer Überlandwerk (Halle 1) Cooklife (Halle 2) Almwelt (Halle 3) energie schwaben (Halle 6) DELPHIN Germany (Halle 8) Schminkvorführungen, kurz Make-Up (Halle 8) Allgäuer Alpenwasser (Halle 10) bigBox Allgäu (Halle 12) AVA-AGRAR Verlag (Freigelände) Kinderbaustelle (Freigelände) 11 Uhr Energieeffizienz im Haus, Intelligente Heizungssteuerung (Halle 7) 15 Uhr Energieeffizienz im Haus, Intelligente Heizungssteuerung (Halle 7)

Mittwoch, 16. August 10 Uhr ermäßigte Preise Kinderkarussell & beim Mandelwagen Allgäuer Überlandwerk (Halle 1) Netzwerk Junge Eltern + Familie: Ansprechpartner präsentieren ihr Angebot (Halle 1) Cooklife (Halle 2) Almwelt (Halle 3) Verlosung Alpsee-Coaster-Karten (Halle 4) Kinder-Tee für die kleinen und großen Gäste (Halle 4) energie schwaben (Halle 6) KLAUS Multiparking: Maskottchen KLAUSI in Lebensgröße (Halle 6) Hartig: kleine Geschenke für Kinder der Besucher (Halle 6) DELPHIN Germany (Halle 8) Schminkvorführungen, kurz Make-Up (Halle 8) kleine Überraschung bei Einkauf (Halle 8) Gutschein für die Rapunzel Welt (Halle 10) Kreativworkshops für Kinder, personalisierte Kindermalbücher (Halle 10) Allgäuer Alpenwasser (Halle 10) bigBox Allgäu (Halle 13) Auftritte aus Ludwig² und die Schöne und das Biest (Halle 13) "Ab auf die Baustelle" Baustellenschilder Basteln (Markthalle) AVA-AGRAR Verlag (Freigelände) Spirituosen-Werkstatt (Freigelände) Schwarz-Tore (Freigelände) 10 Prozent auf alle Tattoos für Kinder unter 14 Jahren (Freigelände) "Dreh am Rad" Glücksrad mit kleinen Preisen für Kinder (Freigelände) Kinderbaustelle (Freigelände) 11 Uhr "Weiche Heizung passt für mich?" und im Anschluss: "Thema Wärmepumpe und Einsatz" jeweils 45 bis 60 Minuten (Halle 7) 15 Uhr "Badsanierung aus alt mach neu mit Schwerpunkt barrierefrei" (Halle 7) Allgäuer Alpenwasser (Halle 10)

Donnerstag, 17. August 10 Uhr Allgäuer Überlandwerk (Halle 1) Landwirtschaftsschule Kempten: Studierende präsentieren, wie sie nachhaltig Landwirtschaft betreiben (Halle 1) Cooklife (Halle 2) Almwelt (Halle 3) energie schwaben (Halle 6) Hartig: Stoffbeutel für interessierte Standbesucher (Halle 6) DELPHIN Germany (Halle 8) Schminkvorführungen, kurz Make-Up (Halle 8) kleine Überraschung bei Einkauf (Halle 8) Jeder Einkauf bekommt eine recycelte PET Tasche (Halle 10) Allgäuer Alpenwasser (Halle 10) bigBox Allgäu (Halle 13) AVA-AGRAR Verlag (Freigelände) Spirituosen-Werkstatt (Freigelände) Kinderbaustelle (Freigelände) 11 Uhr Ökologische Dämmstoffe und Wandaufbauen im Holzrahmenbau (Halle 7) 15 Uhr Moderne und nachhaltige Ziegelbauweise (Halle 7)

Freitag, 18. August 10 Uhr Allgäuer Überlandwerk (Halle 1) Cooklife (Halle 2) Almwelt (Halle 3) energie schwaben (Halle 6) DELPHIN Germany (Halle 8) Schminkvorführungen, kurz Make-Up (Halle 8) Allgäuer Alpenwasser (Halle 10) bigBox Allgäu (Halle 13) AVA-AGRAR Verlag (Freigelände) Kinderbaustelle (Freigelände) 11 Uhr PV-Anlagen, Batteriespeicher, Wallbox, Handwerk und Netzversorger im Dialog (Halle 7) 15 Uhr PV-Anlagen, Batteriespeicher, Wallbox, Handwerk und Netzversorger im Dialog (Halle 7)

Samstag, 19. August 10 Uhr Allgäuer Überlandwerk (Halle 1) Cooklife (Halle 2) Almwelt (Halle 3) energie schwaben (Halle 6) DELPHIN Germany (Halle 8) Schminkvorführungen, kurz Make-Up (Halle 8) Allgäuer Alpenwasser (Halle 10) bigBox Allgäu (Halle 13) AVA-AGRAR Verlag (Freigelände) Kinderschminken (Freigelände) Kinderbaustelle (Freigelände) 11 Uhr "Weiche Heizung passt für mich?" und im Anschluss: "Thema Wärmepumpe und Einsatz" jeweils 45 bis 60 Minuten (Halle 7 15 Uhr "Badsanierung aus alt mach neu mit Schwerpunkt barrierefrei" (Halle 7)

Sonntag, 20. August 10 Uhr Allgäuer Überlandwerk (Halle 1) Cooklife (Halle 2) Almwelt (Halle 3) energie schwaben (Halle 6) DELPHIN Germany (Halle 8) Schminkvorführungen, kurz Make-Up (Halle 8) Allgäuer Alpenwasser (Halle 10) bigBox Allgäu (Halle 13) Kinderschminken (Freigelände) AVA-AGRAR Verlag (Freigelände) Kinderbaustelle (Freigelände) 11 Uhr CO 2 Fußabdruck im Metallbau - Aluminium Türen, Fenster, Fassaden im Recycling Prozess (Halle7) 15 Uhr CO 2 Fußabdruck im Metallbau - Aluminium Türen, Fenster, Fassaden im Recycling Prozess (Halle7)



Programm im Linggpark, Stiftzelt bei der Allgäuer Festwoche 2023

Das ist das Programm im Kemptener Linggpark, Stiftzelt im Rahmen der Allgäuer Festwoche vom 12. bis 20. August.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

Samstag, 12. August 11 Uhr: Combo 4 19 Uhr: Ois Easy

Sonntag, 13. August 11 Uhr: Combo 4 19 Uhr: Lausbuam

Montag, 14. August 11 Uhr: Hubert Weber 19 Uhr: Lamas

Dienstag, 15. August 11 Uhr: Combo 4 19 Uhr: Bergluft

Mittwoch, 16. August 11 Uhr: Hubert Weber 19 Uhr: Bergluft

Donnerstag, 17. August 11 Uhr: Hubert Weber 19 Uhr: Lausbuam

Freitag, 18. August 11 Uhr: Hubert Weber 19 Uhr: Ois Easy

Samstag, 19. August 11 Uhr: Combo 4 19 Uhr: Ois Easy

Sonntag, 20. August 11 Uhr: Combo 4 19 Uhr: 4 Voices KULTzuVIERT



Programm im Festzelt auf dem Königsplatz bei der Allgäuer Festwoche 2023

Das ist das Programm im Kemptener Festzelt auf dem Königsplatz zur Allgäuer Festwoche vom 12. bis 20. August.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

Samstag, 12. August 11 Uhr: Musikverein St. Mang 15 Uhr: Stadtkapelle Kempten 19 Uhr: Musikkapelle Buchenberg

Sonntag, 13. August 11 Uhr: Musikgesellschaft Sontheim 15 Uhr: Stadtkapelle Kempten 19 Uhr: Musikkapelle Sulzberg

Montag, 14. August 11 Uhr: Stadtkapelle Kempten 15 Uhr: Musikkapelle Altusried 19 Uhr: Ansatzlos

Dienstag, 15. August 11 Uhr: Musikkapelle Betzigau 15 Uhr: Stadtkapelle Kempten 19 Uhr: Musikkapelle Thalkirchdorf

Mittwoch, 16. August 11 Uhr: Musikkapelle Wildpoldsried 15 Uhr: Musikkapelle Martinszell 19 Uhr: Westerheimer Musikanten

Donnerstag, 17. August 11 Uhr: Milchmösl Blos'n 15 Uhr: Musikkapelle Kraftisried 19 Uhr: Obermindeltaler Musikanten Willofs

Freitag, 18. August 11 Uhr: Musikkapelle Bad Grönenbach 15 Uhr: Musikkapelle Schrattenbach 19 Uhr: Musikkapelle Hawangen

Samstag, 19. August 11 Uhr: Musikkapelle Untrasried 15 Uhr: Musikkapelle Krugzell 19 Uhr: Musikkapelle Heiligkreuz

Sonntag, 20 August 11 Uhr: Musikkapelle Probstried 15 Uhr: Musikkapelle Lenzfried 19 Uhr: Allgäuer Dorfmusikanten - Musikkapelle Böhen



Heels-Alpe-Programm auf der Allgäuer Festwoche 2023

Die Wirtsfamilie Heel, die auch das Hotel Restaurant Waldhorn in Kempten betreibt, ist in diesem Jahr wieder mit "Heels Alpe" auf der Allgäuer Festwoche vertreten.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

Samstag, 12. August 18 Uhr: Alfons Kennerknecht mit Sängerin Caro

Sonntag, 13. August 18 Uhr: Alfons Kennerknecht mit Sängerin Caro

Montag, 14. August 18 Uhr: Alfons Kennerknecht mit Sängerin Caro

Dienstag, 15. August 18 Uhr: Alfons Kennerknecht mit Sängerin Caro

Mittwoch, 16. August 18 Uhr: Alfons Kennerknecht mit Sängerin Caro

Donnerstag, 17. August 18 Uhr: Alfons Kennerknecht mit Sängerin Caro

Freitag, 18. August 18 Uhr: Alfons Kennerknecht mit Sängerin Caro

Samstag, 19. August 18 Uhr: Alfons Kennerknecht mit Sängerin Caro

Sonntag, 20 August 18 Uhr: Alfons Kennerknecht mit Sängerin Caro



Übrigens: So geht's mit Bus und Bahn zur Festwoche - und wieder zurück.