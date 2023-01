Von „vertane Chance“ bis „wer zahlt jetzt?“ - Das sind die Reaktionen zum geplatzten Grünten-Projekt

So schätzen Vertreter von Allgäu GmbH und Alpenverein sowie die Oberallgäuer Landrätin das Aus für die Grünten-Pläne der Investorenfamilie Hagenauer ein.

26.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Das Grünten-Projekt polarisierte – und das von Anfang an. Wir haben Stimmen zu der aktuellen Entwicklung gesammelt. Allgäu GmbH: „Ich bin überrascht und finde das alles sehr schade“, sagt Bernhard Joachim, Geschäftsführer der Allgäu GmbH. Die Pläne der Investorenfamilie wären aus seiner Sicht eine qualitative Weiterentwicklung gewesen und hätten den Besucherdruck auf andere, höhere Berge zum Teil genommen. Zumal der Grünten, der manchen als Wiege des Tourismus in der Region gelte, schon längst erschlossen sei. „Man muss auch an die Wertschöpfung denken – und die bringen nicht die Gäste mit der eigenen Brotzeitbox.“

