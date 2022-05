Polizei löst Blockade von Klimaschützern auf - und ermittelt gegen die Teilnehmer

Klimaschützer haben am Vormittag in Kempten unweit des Berliner Platzes über zwei Stunden lang eine Straße blockiert. Zwei Aktivisten klebten sich auf der Straße fest.

30.05.2022 | Stand: 12:52 Uhr

Protestaktion in Kempten: Neun Klimaschützer haben sich laut Polizei am Montagmorgen unweit des Berliner Platzes in Kempten die B12 in Richtung Innenstadt blockiert. Zwei der Klimaschützer klebten sich auf der Straße fest. Mittlerweile wurden sie von der Polizei von der Fahrbahn gelöst. Die Fahrt über die B12 nach Kempten ist wieder möglich.

Protestaktion am Berliner Platz in Kempten - Rückstau auf B12 und bis auf A7

Für Autofahrer, die von der B12 nach Kempten fahren wollten, gab es wegen der um kurz vor 8 Uhr beginnenden Blockade kein Durchkommen mehr. Die Polizei rückte mit einem größeren Aufgebot an und sperrte den Bereich ab.

Auf den Straßen rund um die nicht angemeldete Protestaktion kam es zu erheblichen Vekehrsbehinderungen. Es bildete sich ein Stau bis zur Autobahnauffahrt der A7. Autofahrer, die nach Kempten fahren wollten, würden über das Gewerbegebiet Bühl-Ost umgeleitet. Auch auf der Kaufbeurer Straße und der Leubaser Straße stadteinwärts staute sich der Verkehr. Die Stimmung unter den Autofahrern im Stau war geladen.

Festgeklebte Aktivisten in Kempten - Polizei löst sie mit Öl

Um etwa 10 Uhr lösten Polizeibeamte die Handflächen der beiden festgeklebten Aktivisten mit Speiseöl und unter Einsatz eines Holzspatels vom Fahrbahnbelag. Nachdem sie die Einsatzkräfte dazu aufgefordert hatten, verließ ein Großteil der Aktivistinnen und Aktivisten freiwillig den blockierten Fußgängerüberweg.

Zwei der Demonstranten weigerten sich aufzustehen, Beamten trugen sie deshalb an den Straßenrand. Nachdem Polizisten die Straße vom Öl befreiten, war der Weg ins Kemptener Zentrum ab etwa 9.45 Uhr wieder frei. Die enstandenen Verkehrsbeeinträchtigungen haben sich laut Dominic Geißler, Sprecher der Polizei Schwaben Süd/West, mittlerweile aufgelöst.

Alle Aktivistinnen und Aktivisten müssen sich nun dem Tatvorwurf des Nötigung im Straßenverkehr stellen, die Beamten nahmen sie mit zum Polizeipräsidium Kempten. Die Ermittlungen dauern an. Die Aktivistinnen und Aktivisten könnten für diese Aktion bis zu drei Jahre ins Gefängnis kommen oder eine Geldstrafe bekommen.

Ähnliche Aktionen hatte es zuletzt unter anderem in München und in Nürnberg gegeben. Auch dort hatten sich Aktivisten der "Letzten Generation" auf Straßen festgeklebt und mussten von der Feuerwehr mit Lösungsmitteln befreit werden.

Auch im Allgäu setzen sich Aktivisten für die Rettung von Lebensmitteln und das Ende fossiler Brennstoffe ein. Mehr zu den Allgäuer Klimaaktivisten "Letzte Generation" lesen Sie hier.