Gefängniszelle von Seeger Bürgermeister durchsucht

Beim Prozess gegen den Seeger Bürgermeister bringt der Oberstaatsanwalt weitere Beweise ein. Es geht um einen Mithäftling - und Blanko-Unterschriften.

05.12.2023 | Stand: 21:27 Uhr

Es war ganz am Ende des zweiten Prozesstages, als Oberstaatsanwalt Torsten Haase weitere Beweismittel gegen den Bürgermeister von Seeg, Markus Berktold, vorlegte: Der in Untersuchungshaft sitzende 49-Jährige soll in seiner Gefängniszelle nachträglich Dokumente erstellt haben, die offenbar über einen Mithäftling nach außen dringen sollten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.