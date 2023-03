Versuchter Mord in Kempten: Frau attackiert Mann mit Fleischerhammer

Die Seniorin hat in Kempten mit einem Fleischerhammer auf ihren Ehemann eingeschlagen. Eine Frau wurde auf kuriose Art Zeugin. So urteilt das Gericht Kempten.

28.03.2023 | Stand: 17:35 Uhr

Den Anruf am 17. August 2022 gegen 11 Uhr wird die Mitarbeiterin der Antidiskriminierungsstelle in Düsseldorf nie vergessen. Am anderen Ende der Leitung beschwerte sich ein 73-jähriger Rentner aus Kempten über eine angebliche Diskriminierung durch das örtliche Finanzamt. Was zunächst allenfalls kurios klang, endete in einem Drama: Die Mitarbeiterin wurde akustische Zeugin eines versuchten heimtückischen Mordes, wie sie beim Prozess vor dem Landgericht Kempten schilderte.

