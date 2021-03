"Eine Stunde arbeiten am Stück reicht" - Ein Orthopäde über Rückenprobleme im Homeoffice

Das Homeoffice schafft Ursachen für Rückenprobleme, die zuvor selten waren. Facharzt Christian Kranemann erklärt, woran das liegt.

15.03.2021 | Stand: 17:19 Uhr

Der Küchentisch auf dem gekocht wird, das Sofa, das zum Entspannen einlädt, der Schreibtisch, ein Mobiliar, gerne genutzt zum Verstauen - in der Corona-Pandemie plötzlich zum Arbeitsplatz umfunktioniert. Das eigene Zuhause muss seit einem Jahr für viele Menschen als Büro herhalten. Dabei kommt die Gesundheit oft zu kurz. Dr. Christian Kranemann von der Fachklinik Enzensberg in Füssen, klärt auf, welche Patienten seit der Pandemie zu ihm kommen, wie man seinen Rücken schont - und warum die eigene Familie Schmerzen verursachen kann.

Herr Kranemann, die Pandemie jährt sich, etwa seit vergangenem März sitzen viele Menschen im Homeoffice. Beobachten Sie, dass die Zahl der Menschen mit Rückenproblemen steigt?

Dr. Christian Kranemann: Jeder von uns hat oder hatte irgendwann Rückenschmerzen. 90 Prozent der Menschen leiden ab und an darunter. Zu uns in die Klinik kommen schwerpunktmäßig Patienten mit Rückenschmerzen aus unterschiedlichsten, speziellen Gründen. Die Patienten mit unspezifisch begründeten Rückenschmerzen gehen zum Hausarzt, zur Physiotherapie oder besuchen unsere Ambulanz. Was derzeit bei den Ursachen allerdings auffällt, ist, dass sich die psychische Belastung auf dem Rücken vermehrt bemerkbar macht, insbesondere bei jüngeren Menschen. Das ist ein Punkt, der derzeit in allen Behandlungs-Bereichen mitunter dominiert.

Das Homeoffice schürt Konflikt in der Familie und somit Rückenprobleme

Wie hängen Psyche und Rückenschmerzen zusammen?

Kranemann: Das hat sicherlich viel damit zu tun, wie das Homeoffice aufgebaut ist. Meistens teilen sich Eltern den Arbeitsplatz mit ihren Kindern - da kann sich jeder vorstellen, dass es zu Spannungen kommt. Spannungen führen zu Stress. Stress führt bekanntlich zu Rückenschmerz. Die Ursache für Rückenschmerz ist dann eben eine psychische, räumliche oder ein Belastungsproblem. Diese Ursachen treten seit der Corona-Pandemie öfter auf als zu normalen Zeiten.

Wo tauchen die Schmerzen überhaupt in der Regel auf?

Kranemann: Das lässt sich ziemlich eindeutig sagen: Bei Frauen tauchen überwiegend Beschwerden an der Brustwirbelsäule und Nackenverspannungen auf, verbunden mit Kopfschmerzen. Bei Männern häufen sich die Schmerzen in den unteren Bereichen des Rückens. Hinzu kommen jeweils Schlafstörungen und ein erhöhtes Stresslevel durch die Schmerzen.

Klingt nach einem Teufelskreis.

Kranemann: Natürlich. Die Symptome verstärken sich gegenseitig. Der Stress sucht sich einen Ausweg, der drückt sich in erneuten Rückschmerzen aus.

Dr. Christian Kranemann ist Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Fachklinik Enzensberg in Füssen. Tipps gegen Rückenprobleme im Homeoffice seitens der Krankenkassen hält er nur für bedingt umsetzbar. Bild: m&i-Klinikgruppe Enzensberg

Das Büro im Unternehmen ist und bleibt also für den Rücken gesünder?

Kranemann: Wenn ich in meinem Büro sitze, dann habe ich meine Ruhe. Da habe ich einen großen Stuhl, einen Bildschirm, bei dem die Blickrichtung stimmt, zu dem ich einen Abstand von etwa 50 Zentimeter einhalte. Das Büro ist und bleibt also für die meisten Menschen der bessere Ort zum Arbeiten – zumindest beim Thema Rücken.

Kinder und Jugendliche waren oder sind teils noch immer zum Homeschooling verdonnert. Die jungen Menschen befinden sich zu einem Großteil ja in ihrer Wachstumsphase. Ist das problematisch?

Kranemann: Ja, das ist besonders problematisch. Weil die Jungen letztlich keinen körperlichen Ausgleich haben. Sie sitzen häufiger vor dem Computer. Wenn sie nicht für die Schule vor dem Bildschirm sitzen müssen, tun sie das oft, um zu spielen. Klar, es gibt auch die, die Sportenthusiasten sind und joggen gehen oder Bergtouren machen. Das sind aber längst nicht alle. In normalen Zeiten würden sich dagegen die meisten auch mal draußen treffen.

Christian Kranemann hält Empfehlungen der Krankenkassen für bedingt umsetzbar

Was sind die Methoden, um die Situation für Rücken und Beweglichkeit im Homeoffice zu verbessern?

Kranemann: Mittlerweile gibt es von den Krankenkassen Empfehlungen, wie man sich ein ergonomisch gesteuertes Homeoffice einrichtet. Denn oft wird improvisiert: Die Menschen arbeiten am Hocker, arbeiten vom Sofa aus. Sie legen dadurch eine Fehlhaltung ein: Der Abstand zum Bildschirm ist unzureichend. Aber man nimmt eben die Möbel, die einem zur Verfügung stehen. Und deshalb sind diese Empfehlungen der Krankenkassen zwar alle schön und gut, lassen sich aber nicht einfach so umsetzen.

Eine Frau macht bei strahlendem Sonnenschein Dehnübungen. Bild: Kay Nietfeld, dpa

Es gibt aber bestimmt pragmatische Notlösungen.

Kranemann: Gut, wenn es irgendwie geht, dann sollten Tisch und Höhe des Stuhls auf die Körpergröße abgestimmt sein: Bildschirm 50 Zentimeter entfernt vom Gesicht, sein oberer Rand sollte zwei bis drei Zentimeter über den Augen liegen. Einfach umzusetzen ist: Aufrecht sitzen, damit die Hals- und Nackenmuskulatur entspannt bleibt. Dynamisch sitzen, zum Beispiel auf Sitzbällen, hilft auch. Und natürlich und vor allem sind Pausen wichtig, auch in Bezug auf den Stress, auf die Psyche. Dehnen, rausgehen, unser Rücken lebt vom Wechsel zwischen Belastung und Entlastung. Ich würde sogar sagen, eine Stunde arbeiten am Stück reicht. Danach kurz rausgehen, aufstehen, etwas anderes machen – seine Sitzposition verlassen. Das ist das Zauberwort für alles beim Thema Rücken.

Fachklinik Enzensberg in Füssen arbeitet auch mit Psychotherapeuten

Und wie behandeln Sie die Patienten in der Klinik, die Probleme durch das Homeoffice haben?

Kranemann: Im ärztlichen Gespräch und der anschließenden Untersuchung stellen wir fest, ob dem Rückenschmerz eine organische Ursache zu Grunde liegt oder der Rückenschmerz Ausdruck seelischer Probleme oder Stress ist. Wir machen das im Team, ich arbeite mit Physio- und Psychotherapeuten zusammen. Aber wir müssen da ziemlich sensibel vorgehen.

Warum?

Kranemann: Besorgte Eltern schicken ihre Kinder wegen akuter Rückenschmerzen zur Behandlung. Während des Aufnahmegesprächs und der Untersuchung stellt sich häufig heraus, dass die Ursache der Rückenschmerzen vielschichtig sind und durch familiären Stress, Leistungsdruck und eingeschränkte Kontakte mit Gleichaltrigen verstärkt werden.

