Was das württembergische Allgäu für Radlerinnen und Radler zu bieten hat

Das württembergische Allgäu lockt Urlauber mit über vielen neuen Tagestouren und fahrradfreundlichen Serviceangeboten - und ist dafür ausgezeichnet worden.

27.08.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Jüngst wurde das württembergische Allgäu vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) als Radreiseregion ausgezeichnet. Voraussetzung dafür ist ein gut beschildertes regionales Radtourenangebot auf vorwiegend verkehrsarmen Wegen.

Außerdem wird Wert auf bestimmte radfreundliche Serviceangebote für Radurlauber gelegt. Dazu zählen Einkehrmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Rastplätze, Fahrradabstellanlagen und Infotafeln, aber auch die Erreichbarkeit mit Bus und Bahn, wie der ADCF mitteilt.

Neue Radeltouren im württembergischen Allgäu

All das bieten die 13 neuen Themenradtouren, die vom Tourismusverband unter dem Motto „Naturschatzkammern“ entwickelt wurden. Die Touren führen durch die meist sanfte Hügellandschaft des württembergischen Allgäus, vorbei an Streuobstwiesen, Wäldern, Mooren und kleinen Seen.

Kulturbegeisterte entdecken entlang der Strecken zahlreiche Kirchen, Schlösser und Museen. Familien freuen sich über Spielplätze am Wegesrand (vor allem Tour „Bauernland“).

Die Touren sind zwischen 33 und 61 Kilometer lang und somit auch für Tagesausflügler aus der Region interessant, die abseits der großen Touristenströme radeln möchten. Die Wege sind zumeist asphaltiert, längere unbefestigten Wegabschnitte gibt es bei den „Argenwegen“ (etwa ein Viertel der Strecke).

Ausführliche Informationen und GPS-Daten zu allen Touren gibt es im Internet unter der Adresse: wuerttembergisches-allgaeu.info