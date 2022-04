Radfahrer greift Autofahrer an - Polizei sucht Zeugen für Auseinandersetzung

In Tussenhausen im Unterallgäu sind ein Radfahrer und ein Autofahrer aneinandergeraten. Die Polizei sucht Zeugen.

22.04.2022 | Stand: 14:09 Uhr

Der Zwischenfall ereignete sich in der Mattsieder Straße in Tussenhausen. Wie die Polizei berichtet, hupte da ein Pkw-Fahrer einen vor ihm fahrenden Radfahrer an, weil er nicht an ihm vorbeifahren konnte.

Als der Autofahrer wendete, kam der Fahrradfahrer auf den Pkw zu. Der Radfahrer beschwerte sich über das Hupen. Es entwickelte sich ein Streit zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. In dessen Verlauf griff der Fahrradfahrer in den Pkw und wollte den Fahrer am Pulli fassen. Dabei verletzte er den Pkw-Fahrer laut Polizei am Auge und beschädigte seine Brille und den Wagen.

Der Autofahrer setzte dann seine Fahrt mit seiner Beifahrerin fort. Wenig später stieg der Mann jedoch aus und ließ seine Beifahrerin alleine weiterfahren. Als er dann zu Fuß unterwegs war, fuhr der Radfahrer dem Mann hinterher. Es sei dann erneut zu Angriffen durch den Fahrradfahrer gekommen, hieß es.

Der leicht verletzte Mann erstattete Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Fahrradfahrers machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 in Verbindung zu setzen.