Radfahrer stürzt bei Grasgehren - Rettungshubschrauber muss landen

Schwerer Fahrradunfall am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße OA 9: Ein Fahrradfahrer kam zwischen Lenzen und Grasgehren zu Sturz.

28.05.2021 | Stand: 16:17 Uhr

Dabei erlitt der Radfahrer offenbar so schwere Verletzungen, dass ein Rettungshubschrauber alarmiert wurde. Die Riedbergstraße war wegen der Landung des Helis am Nachmittag gesperrt. Nach ersten Informationen war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Über den Zustand des Radfahrers und die Gründe für den Unfall ist noch nichts bekannt.

