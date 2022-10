Sind die Pilze im Allgäu noch radioaktiv verseucht? Das sagt ein Experte

Im Herbst gehen viele Menschen im Allgäu auf Pilzsuche. Doch Meldungen über Radioaktivität in Pilzen sorgt für Verunsicherung. Aber ist da wirklich etwas dran?

27.10.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Wenn im Allgäu Herbst ist, heißt es für viele auch: Raus in den Wald und Pilze sammeln. Die Vorteile liegen auf der Hand. Man bewegt sich an der frischen Luft und die Belohnung findet sich abends in der Pfanne. Obendrein sind die Schwammerl auch noch gesund. Oder etwa nicht? Zur Pilz-Sammel-Zeit machen im Allgäu immer wieder Meldungen über radioaktiv-verseuchte Wildpilze die Runde. Aber woher kommt das und ist da tatsächlich etwas dran?

Ursächlich für das Thema ist die inzwischen über 35 Jahre alte Reaktorkatastrophe in Tschernobyl im Norden der Ukraine. Als damals Reaktor Nr. 4 des Kernkraftwerks explodierte, verbreitete sich Radioaktivität in der Erdatmosphäre. In Form von kontaminiertem Niederschlag erreichten die radioaktiven Stoffe auch Deutschland - insbesondere den Süden. Heutzutage zeigt sich das unter anderem noch daran, dass die zuständigen Behörden vor radioaktiv verseuchten Pilzen in der Region warnen.

Denn tatsächlich gibt es besonders in Süddeutschland "einige Gebiete, die stark belastet sind", sagt Reiner Konefka. Der gebürtige Berliner ist Pilzsachverständiger für die Deutsche Gesellschaft für Mykologie (DGfM). Seit nunmehr zwei Jahren lebt er in Kempten und folgt jetzt im Allgäu seiner Leidenschaft. Mit radioaktiv belasteten Pilzen habe er sich, bevor er ins Allgäu zog, aber schon länger nicht mehr auseinandergesetzt, sagt Konefka. Denn in Norddeutschland und in Berlin sei das kaum ein Problem. (Lesen Sie dazu auch: Pilze sammeln liegt im Trend - Experten warnen vor Apps zur Bestimmung)

Radioaktivität in Pilzen im Allgäu: Belastung unterscheidet sich stark nach Art und Standort

Doch im Süden Deutschlands gebe es laut Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) bestimmte Pilzarten, die durch Tschernobyl noch immer stark mit dem radioaktiven Stoff Cäsium-137 belastet seien. "In den vergangenen Jahren wurden Werte von bis zu mehreren Tausend Becquerel pro Kilogramm bei bestimmten Speisepilzen gemessen", schreibt das BfS. In Deutschland ist es nicht erlaubt, Lebensmittel mit mehr als 600 Becquerel Cäsium-137 pro Kilogramm zu verkaufen.

Bei Wildpilzen ist es jedoch so, dass sich die Belastung je nach Art und Standort sehr stark unterscheidet. Folgende Pilzarten wiesen bei Proben des BfS in den vergangenen drei Jahren mehr als 1000 Becquerel Cäsium-137 pro Kilogramm auf:

Semmelstoppelpilze

Rotbraune Semmelstoppelpilze

verschiedene Schnecklingsarten (Dunkelscheibige Schnecklinge, Elfenbeinschnecklinge, Orangefalbe Schnecklinge und Trockene Schnecklinge)

Gelbstielige Trompetenpfifferlinge

Gemeine Rotfußröhrlinge

Maronenröhrlinge

Mohrenkopfmilchlinge

Ockertäublinge

Rotbraune Scheidenstreiflinge

Seidige Ritterlinge

Violette Lacktrichterlinge

Ziegenlippen

Lesen Sie auch

Pilze können eine Gefahr sein: Das sollten Sammler beachten Pilze im Ostallgäu

Wenn man sich nicht gerade in einem hoch belasteten Gebiet befinde, könne man ab und zu besten Gewissens Speisepilze sammeln und verzehren, sagt Pilzexperte Reiner Konefka. Er sei der Meinung, dass Schwermetalle einen deutlich höheren Einfluss auf die menschliche Gesundheit hätten.

"Champignons kann man heutzutage nur noch ernten, wenn sie weit weg von Autobahnen oder größeren Straßen gewachsen sind", sagt Konefka. Denn sonst seien sie stark von Schwermetallen wie Blei belastet. Schlussendlich sei es eine persönliche Abwägung: "Riskiere ich die radioaktive Belastung, aber tue dafür mit der vierstündigen Suche nach Pilzen in der Natur meinem Körper etwas Gutes?" (Lesen Sie auch: Pilze sammeln im Allgäu - Vorsicht mit den Schmankerln unter Fichten und Tannen)

Radioaktiv belastete Pilze - So sieht es im Allgäu aus

Im Allgäu hat das Umweltinstitut München einzelne Proben genommen. In keiner Probe wiesen die Pilze eine Belastung von über 600 Becquerel pro Kilogramm auf. In Füssen ergab eine Probe im Jahr 2020 bei Birkenpilzen beispielsweise ein Ergebnis von 18,4 Becquerel Cäsium-137 pro Kilogramm. Der Hexenröhrling ergab im selben Jahr bei einer Probennahme in Waltenhofen einen Wert von 66,9 Becquerel. In Marktoberdorf untersuchten die Forscher 2020 Maronenröhrlinge. Sie wiesen 435 Becquerel auf. Dieselbe Pilzart wies nahe Bad Grönenbach im Jahr 2021 einen Wert von 551 Becquerel auf.

Aber ab wie viel Becquerel wird es ungesund? Unabhängige Experten rieten laut dem Umweltinstitut München zu Nahrung mit höchstens 30 bis 50 Becquerel pro Kilogramm für Erwachsene. Kinder, Stillende und Schwangere sollten höchstens 10 bis 20 Becquerel pro Kilogramm zu sich nehmen. Generell gelte jedoch: So wenig Radioaktivität wie möglich aufnehmen.

Lesen Sie auch: Ein Schlaraffenland für Schwammerl-Sammler: Diese Tipps geben Experten