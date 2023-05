Diese Rapunzel-Produkte gibt's jetzt bei Feneberg

Zum ersten Mal werden die Produkte der Allgäuer Bio-Marke Rapunzel in Supermarkt-Regalen stehen. Was man bei Feneberg im Allgäu bald kaufen kann.

Von Redaktion Allgäuer Zeitung

26.05.2023 | Stand: 13:44 Uhr

Das Naturkost-Unternehmen Rapunzel mit Sitz in Legau (Unterallgäu) geht ab Juni einen neuen Schritt in seinem Vertrieb: Rund 300 Produkte der Marke sowie seines Schwesterunternehmens Zwergenwiese sollen dann in den Feneberg-Lebensmittelmärkten der Region angeboten werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.