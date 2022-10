Rapunzel-Welt öffnet in Legau ihre Türen

So sieht das neue Besucherzentrum von Rapunzel in Legau (Unterallgäu) aus. Das markante Dach wurde mit rund 120.000 Tonziegeln gedeckt, von denen jeder mit zwei Schrauben befestigt ist. Das Zentrum wird am Wochenende, 29./30. Oktober, mit einem großen Rahmenprogramm eröffnet.