Razzien in Kaufbeuren und Füssen - die Hintergründe

Am frühen Dienstagmorgen haben Polizeibeamte Objekte in Füssen und Kaufbeuren durchsucht. Diese Hintergründe sind bisher bekannt.

21.11.2023 | Stand: 08:29 Uhr

Einsatz am Dienstag für die Polizei im Allgäu: Wie ein Sprecher auf Anfrage am frühen Morgen bestätigt, durchsuchten Polizeibeamte mehrere Objekte - unter anderem in Kaufbeuren und Füssen. Laut LKA gibt es 19 Beschuldigte in ganz Bayern.

Razzia im Allgäu - und in ganz Bayern

Nach einem Bericht der Bild gab es Razzien in ganz Bayern - im Münchner Umland, Coburg, Passau und Nürnberg - und eben auch im Allgäu. Insgesamt sollen 20 Häuser und Wohnungen zeitgleich durchsucht worden sein.

Der Grund: Antisemitische und hetzerische Äußerungen und Posts in sozialen Medien. Wie eine Sprecherin des LKA am Dienstagmorgen gegenüber unserer Redaktion bestätigt, fanden die Durchsuchungen im Rahmen des "Aktionstages Plus gegen Antisemitismus" statt.

Antisemitismus: Razzia im Allgäu

Gegen die Verdächtigen wird laut LKA nun unter anderem wegen Volksverhetzung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ermittelt. Laut der Deutschen Presse-Agentur wird zum Beispiel gegen einen Mann ermittelt, der in sozialen Medien ein Hitler-Bild mit Anspielung auf den Holocaust gepostet hatte.

Auch im Münchner Umland wurden Objekte durchsucht, teilt das LKA am Dienstagmorgen mit. Bild: Peter Kneffel, dpa

Die Bild zitiert Generalstaatsanwalt Andreas Franck, der seit 2021 Antisemitismusbeauftragter der bayerischen Justiz ist: „Wir wollen Bewusstsein schaffen – bei jüdischen Bürgerinnen und Bürgern dafür, dass wir es ernst meinen mit der Bekämpfung judenfeindlicher Straftaten. Und bei antisemitischen Straftätern dafür, dass auf diesem Kampf ein Fokus der Bayerischen Justiz liegt.“

Razzia wegen Hetz-Posts im Internet im Allgäu

Erst kürzlich hat sich Franck auch gegenüber unserer Redaktion geäußert. Im Interview spricht er auch über mutmaßliche Täter: "Das Spektrum der Täter ist, soweit man das jetzt schon beurteilen kann, weit gefächert.

Wir haben aktuell hier in München eine erste Anklage gegen einen Mann erhoben, der auf einer Demo vor laufender Fernsehkamera nach unserer vorläufigen Bewertung den Überfall der Hamas auf Israel gutgeheißen hat. Der Vorwurf lautet Billigung von Straftaten . Der Beschuldigte ist ein 27-jähriger Deutscher mit Geburtsort München"

Erst vor wenigen Tagen hatte es in Bayern - allerdings nicht in unserer Region - eine Razzia gegen das "Islamische Zentrum Hamburg" (IZH)" gegeben.

Hinweis der Redaktion: In einer ersten Version dieses Textes veröffentlichten wir nach Polizeiangaben, dass die Razzien in Memmingen und Füssen stattgefunden hätten. Diese Angaben hat die Polizei nun korrigiert.

Weitere Infos folgen.