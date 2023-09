Bald gilt die Ganztagsbetreuung für Grundschüler - Doch es gibt ein Problem

Bürgermeister sprechen von einer gewaltigen Aufgabe: In drei Jahren haben Eltern das Recht auf eine Ganztagsbetreuung für ihre Kinder. Doch es gibt Probleme.

11.09.2023 | Stand: 05:15 Uhr

In drei Jahren soll es soweit sein: Geht es nach Bund und Ländern, haben Eltern von Grundschulkindern ab dem Schuljahr 2026/2027 das Recht, ihren Nachwuchs in eine Ganztagsbetreuung zu schicken. Los geht es mit den Erstklässlern, dann sollen stufenweise bis 2030 alle Grundschulkinder nachmittags Zugriff auf einen Betreuungsplatz bekommen. Doch die Kommunen zweifeln daran, ob das zu schaffen ist. Der Zeitfaktor ist dabei gar nicht das größte Problem.

"Frist ist zu knapp bemessen"

Vor welchen Herausforderungen die Städte und Gemeinden im Allgäu stehen, zeigt sich am Beispiel Schwangau (Kreis Ostallgäu). Zuerst brauche es verlässliche Prognosen darüber, wie viele Kinder tatsächlich einen Platz benötigen, sagt Stefan Rinke. Er ist der Bürgermeister der etwa 3300 Einwohner großen Gemeinde. Keine einfache Aufgabe: Prognosen vom Landratsamt und aus eigenen Erhebungen sowie von beauftragten Experten seien oft unterschiedlich. An dieser Zahl hänge dann aber der notwendige Platz- und Personalbedarf. Daraus ergebe sich dann auch, ob womöglich Gebäudeerweiterungen, aufwendige Planungen und Bauprojekte notwendig sind. „Die Frist ist zu knapp bemessen“, sagt Rinke. Kritik, die auch Vertreter von Spitzenverbänden wie Gemeinde- und Städtetag regelmäßig hören.

"Hauptthema ist fehlendes Personal"

Es gehe aber nicht nur um den Faktor Zeit, sagt Stefan Bosse, Oberbürgermeister von Kaufbeuren und Bezirksvorsitzender des Bayerischen Städtetages. „Das Hauptthema ist das fehlende Personal, das die Kinder betreuen soll.“ Das habe man auch im Juni bei einer Vorstandssitzung festgehalten, berichtet Bosse. Er beobachte, dass es in den Kommunen vorwärts gehe, man zielorientiert arbeite und auch mit dem Freistaat in einem konstruktiven Dialog stehe. „Trotzdem bleibt es eine gewaltige Aufgabe.“ Bayern und andere Bundesländer setzten sich dafür ein, dass der Start auf 2028 verschoben wird. Wie in Schwangau auch, arbeitet man in Kaufbeuren an einer Bedarfserhebung: Wo gibt es bereits gute Lösungen, wo kann man ausbauen, wo muss man Plätze schaffen? „Da geht es am Ende auch um Geld“, sagt Bosse. Er vermutet, der überwiegende Teil der Eltern werde das Betreuungsangebot nutzen. Der Oberbürgermeister hat bereits früher die Erfahrung gemacht: „Alle Prognosen wurden bisher übertroffen.“ Es gibt teils aber auch schon Probleme im Kindergarten: Krumbacher meldet sein Kind bei Geburt an – und hat jetzt keinen Kitaplatz

Probleme mit dem Geld

Wie viele Grundschulkinder bekommen denn bereits eine Nachmittagsbetreuung? 50 bis 55 Prozent der Grundschüler in Bayern werden bereits nachmittags betreut, sagt Markus Reichart. Der Bürgermeister von Heimenkirch (Kreis Lindau) ist Vorsitzender des Schwäbischen Gemeindetages. Mit dem gesetzlichen Anspruch werde eine Quote von bis zu 80 Prozent erwartet. Und Reichart fügt hinzu: „plus x“. Die Haushalte in den Kommunen seien angespannt, man sei von der Inflation überrollt worden. Es gibt Fördertöpfe, um den Ausbau der Ganztagsbetreuung zu unterstützen, und das Land Bayern zahle beispielsweise pro neu geschaffenem Betreuungsplatz bis zu 6000 Euro. „Diese reichen aber vorne und hinten nicht aus“, sagt Reichart. So bereitet man sich im Oberallgäu auf den Anspruch auf Ganztagsbetreuung vor.

Um das Recht auf Ganztagesbetreuung umzusetzen, setzt Bosse vorrangig auf schulische Angebote wie zum Beispiel offene Ganztags- oder Mittagsbetreuungen. „Die Schulen müssen das stemmen, die Kommunen helfen natürlich mit“, sagt Bosse. Man müsse sich das im Detail anschauen und je nach Schule individuelle Lösungen entwickeln. Die Möglichkeit, eigene Lösungen für die Ganztagsbetreuung zu finden, will Reichart unbedingt erhalten. „Wir legen keinen Wert auf Vorgaben.“ Diese Position habe er auch auf einem Kita-Gipfel vor kurzem vertreten. Denn in Heimenkirch gehen die Grundschüler für die Betreuung in die Kindertagesstätte. Diese will die Marktgemeinde erweitern. Eine weitere Einrichtung unter kirchlicher Trägerschaft soll ebenfalls vergrößert werden, berichtet der Bürgermeister. Die Planungen dafür seien langwierige Prozesse: „Das Jahr 2026 ist sehr schnell da.“