Wechsel in der Redaktionsleitung der Allgäuer Zeitung

Wechsel in der Redaktionsleitung der Mediengruppe Allgäuer Zeitung: Uli Hagemeier verlässt das Unternehmen im Mai. Seine Nachfolge steht bereits fest.

04.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Es gibt einen Wechsel an der Spitze der Redaktion beim Allgäuer Zeitungsverlag: Uli Hagemeier (50) wird das Unternehmen im Mai verlassen. Hintergrund dieser familiär motivierten Entscheidung ist eine berufliche Veränderung seiner Ehefrau, die ab Juni im Vorstand eines Unternehmens in Oldenburg (Niedersachsen) tätig sein wird. Bei der Nachfolge setzen die Gesellschafter der AZ auf Kontinuität: Die bisherigen Stellvertreter Markus Raffler und Sascha Borowski übernehmen gemeinsam die Führung.

Hagemeier hat als Redaktionsleiter beim Allgäuer Zeitungsverlag viele Projekte umgesetzt

Uli Hagemeier war im September 2013 von der HNA in Kassel zur Mediengruppe Allgäuer Zeitung gewechselt. Unter seiner Leitung gelang die digitale und inhaltliche Transformation der Redaktion zu einem konsequent nutzer- und themenorientierten Arbeiten. Die Ausrichtung von all-in.de als Reichweitenportal mit starkem Fokus auf Werbevermarktung sowie von allgaeuer-zeitung.de mit den Zielen Paid Content und Markenbildung tragen seine Handschrift und unterstützen maßgeblich den langfristigen unternehmerischen Erfolg des Verlages.

Zu den weiteren großen Projekten, die Uli Hagemeier mit seinem Team erfolgreich umgesetzt hat, gehören der Relaunch der Tageszeitung 2022 und die Abendausgabe des ePapers 2020 sowie die Einführung einer zentralen, standardisierten Print-Produktion.

Uli Hagemeier verlässt die Mediengruppe Allgäuer Zeitung mit Wehmut

„Wir verstehen die Entscheidung von Herrn Hagemeier, bedauern seinen Abschied aber außerordentlich“, sagt Andreas Scherer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mediengruppe Pressedruck aus Augsburg, die Gesellschafter des Allgäuer Zeitungsverlages ist. „Herr Hagemeier hat die Arbeit der Redaktion beharrlich, inspirierend und erfolgreich verändert und auch darüber hinaus durch seine motivierende Art viel zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen.“ Auch Erich Fürst von Waldburg-Zeil, Gesellschafter des Allgäuer Zeitungsverlages, dankte für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in zehn Jahren: „Herr Hagemeier hat unsere Zeitung mit ihren verschiedenen Kanälen auf vorbildliche Weise zum Sprachrohr der Menschen im Allgäu gemacht und zu einer Plattform für die Debatte relevanter Themen. Unsere Redaktion verliert eine journalistische Leitfigur, die Region verliert außerdem einen starken und sehr geschätzten Kommunikator.“

„Ich verlasse die Mediengruppe Allgäuer Zeitung, die mir in zehn Jahren mehr als eine berufliche Heimat geworden ist, mit Wehmut“, sagt Hagemeier. Ihm sei bewusst, dass er ein außerordentlich gutes kollegiales Miteinander in seinem Team und im gesamten Unternehmen aufgebe. „Für das Vertrauen, das so viele Menschen in mich gesetzt haben, bin ich sehr dankbar. Ich habe jedoch entschieden, dass der wichtigste Platz an der Seite meiner Familie ist.“

Markus Raffler und Sascha Borowski stehen ab Mai an der Spitze der Redaktion

Für die Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit stehen ab Mai die beiden bisherigen Stellvertreter Sascha Borowski und Markus Raffler an der Spitze der Redaktion. Der gebürtige Kemptener Markus Raffler hat sein Handwerk ab 1989 bei der Allgäuer Zeitung und der Augsburger Allgemeinen gelernt. Nach Stationen in verschiedenen Redaktionen, unter anderem als Leiter der Lokalredaktionen in Immenstadt und Füssen, ist der 54-Jährige seit 2013 als stellvertretender Redaktionsleiter für den Schwerpunkt Print verantwortlich. Auch die Weiterentwicklung des Produktionsdesks sowie die Integration neuer Systeme zum Content- und Themenmanagement gehören zu seinen Aufgaben. Seit mehreren Jahren engagiert sich Markus Raffler zudem in der Stiftung „Kartei der Not“, die im Verbund der Allgäuer Zeitung und der Augsburger Allgemeinen Menschen in Notlagen unterstützt.

Sascha Borowski (links) und Markus Raffler wechseln an die Spitze der Redaktion der Mediengruppe Allgäuer Zeitung. Bild: Ralf Lienert

Sascha Borowski, geboren 1971, ist seit 2019 als stellvertretender Redaktionsleiter und Chief Digital Editor bei der Allgäuer Zeitung. Schwerpunkte seiner Arbeit sind die strategische Weiterentwicklung des Digitalbereichs, die Transformation der Redaktion sowie die Entwicklung neuer digitaler und redaktioneller Ideen und Formate. Zuvor war der gebürtige Landsberger mehr als 25 Jahre bei der Augsburger Allgemeinen tätig, unter anderem als Lokalredakteur, Polizei- und Gerichtsreporter sowie zuletzt als Digitalchef. Sascha Borowski ist stellvertretender Sprecher des Deutschen Presserats und seit vielen Jahren als Dozent in der journalistischen Nachwuchsausbildung engagiert.

