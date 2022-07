Zieht der "Scholz-Effekt" mehr Urlauber ins Allgäu?

In weiteren Bundesländern beginnen die Ferien, viele Urlauber reisen am Wochenende an. Allgäu-Bilder mit dem Kanzler gelten als „phantastische Werbung“.

Der Kanzler ist schon im Allgäu. Nun kommt Otto Normalurlauber. In fünf weiteren Bundesländern beginnen jetzt die Sommerferien, nur noch Bayern (1. August) und Baden-Württemberg (28. Juli) fehlen. Viele Reisende machen sich auf den Weg in Richtung Allgäu. Wie sich die Region auf die Sommergäste einstellt.

Auf welchen Straßen wird es am Wochenende voll?

Zu Behinderungen kann es auf der A96 rund um Memmingen kommen – dort sind Baustellen östlich und westlich des Memminger Kreuzes. Auf der A7 gibt es zudem eine Baustelle zwischen Dietmannsried und Bad Grönenbach – aber nur in Richtung Norden. Eine gute Nachricht hat Tobias Ehrmann für alle Verkehrsteilnehmer: „Es sind in der Ferienzeit keine weiteren Baustellen geplant“, sagt der Chef der Autobahn GmbH in Kempten. Die Sanierung an der B19 bei Fischen (Kreis Oberallgäu) ist so weit fortgeschritten, dass die Bundesstraße am Freitag wieder in beiden Fahrtrichtungen freigegeben werden konnte.

Wie sieht es am Grenztunnel und in Österreich aus?

Auf der Fernpassstraße B 179 in Richtung Innsbruck könnte es wegen Baustellen bei Ehrwald und bei Imst eng werden. Weitere Bauarbeiten sind laut Land Tirol für die Ferienzeit nicht geplant. Allerdings gilt im Raum Reutte bis 11. September immer von samstags, 7 Uhr, bis sonntags, 19 Uhr, ein Verbot, auf Nebenstrecken auszuweichen. Gibt es einen Stau bei Reutte, hat dies Auswirkungen auf den Füssener Grenztunnel – der macht dann automatisch dicht und stellt auf Blockabfertigung um, damit keine Autos im Tunnel stehen.

Wie ist die Lage am Allgäu Airport?

Dort starten am Samstag 19 Flüge, am Sonntag sind es 20. Darunter sind klassische Urlaubsziele wie Mallorca, Sizilien oder Portugal. Ob Passagiere mit Wartezeiten rechnen müssen, war vom Airport nicht zu erfahren. „Planen Sie genug Zeit vor Ihrem Abflug ein. Die Check-in-Schalter öffnen in der Regel zwei Stunden vor Abflug und schließen 40 Minuten vor Abflug“, heißt es im Internet.

Der Kanzler macht Urlaub in Nesselwang. Gibt es einen „Scholz-Effekt“ im Tourismus?

Ja, heißt es dazu bei der Allgäu GmbH. „Die Bilder vom Kanzler beim Wandern im Allgäuer Sonnenschein waren eine phantastische Werbung und erschienen bundesweit in den Medien. Uns erreichten danach überdurchschnittlich viele Anfragen nach Infobroschüren“, sagt Sprecherin Simone Zehnpfennig.

Wie gut sind die Allgäuer Hotels derzeit ausgelastet?

Viele Häuser sind voll, einige haben laut Allgäu GmbH aber noch Kapazitäten und sind erst zu 70 bis 80 Prozent ausgebucht. „Die Urlauber buchen kurzfristiger. Sie bleiben jedoch auch länger im Allgäu. Grund für die längere Verweildauer dürften die hohen Spritpreise sein. Man vermeidet, weitere Strecken zu fahren“, sagt Simone Zehnpfennig. Angebote wie Urlaub auf dem Bauernhof oder etliche Campingplätze sind häufig komplett ausgebucht.

Wie ist die Lage an den klassischen Hotspots wie Schloss Neuschwanstein, Breitachklamm, Hopfensee oder Fellhornbahn?

Die Verantwortlichen stellen sich jeweils auf einen großen Andrang ein. Die Stadt Füssen und die Gemeinde Oberstdorf empfehlen Autofahrern, bei der Parkplatzsuche die Parkster App zu verwenden. Mit der Füssen Card ist der Öffentliche Nahverkehr zudem kostenlos.

Besuchern von Schloss Neuschwanstein und der Breitachklamm wird geraten, die Tickets online zu bestellen und vorausschauend zu planen. „Zur Stoßzeit zwischen 11 und 13 Uhr sind bei uns am Wochenende die Parkplätze meist belegt. Ich empfehle, früher oder am Nachmittag anzureisen“, sagt Franz Rietzler vom Breitachklammverein. Wer auf Schloss Neuschwanstein den größten Trubel umgehen will, legt den Besuch am besten auf einen Wochentag.

Wohin zieht es am Wochenende die Allgäuer?

Zum Beispiel nach Memmingen. Dort beginnt am Samstag ab 8 Uhr der Fischertag. Am Sonntag folgt zum Auftakt der Wallenstein-Woche der große Umzug (13.30 Uhr). Zu den Veranstaltungen wird mit zehntausenden Besuchern gerechnet. Die Organisatoren empfehlen die Anreise mit der Bahn. Wer es ganz bequem haben will, kann sich in unserem Live-Blogs zum Fischertag sowie zu Wallenstein Fotos und Live-Videos anschauen. In Kaufbeuren wird das zweite und somit letzte Tänzeltest-Wochenende eingeläutet.