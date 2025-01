Von „Ich habe Angst“ bis „Zeit wird‘s“: Das denken Menschen in Reutte über eine FPÖ-Regierung

Es war ein Aufsehen erregender Aufruf, dem mehrere Dutzend Wagemutige folgten. Beim ersten Dreikönigsbaden in Reutte (Tirol) stürzten sie sich am Montag ins fünf Grad kalte Wasser des Plansees. Ein vielfach fotografiertes Spektakel zum Start ins neue Jahr. Was die Veranstalter nicht ahnten: Fast zeitgleich schlug auch die politische Entwicklung in Österreich hohe Wellen und lässt viele Beobachter im In- und Ausland frösteln. Die rechtspopulistische FPÖ um den umstrittenen Vorsitzenden Herbert Kickl steht vor dem Einzug ins Kanzleramt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen erteilte der FPÖ den Auftrag zur Regierungsbildung. Diese Nachricht überstrahlt in der Allgäuer Nachbarstadt Reutte, etwa 15 Kilometer von Füssen entfernt, auch einen Tag später alle lokalen Ereignisse und wird höchst emotional diskutiert.

Tobias Schuhwerk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reutte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FPÖ Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis