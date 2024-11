Dieser Allgäuer Stollen ist der Star im Advent

Die Hefe in einer Tasse mit einer Prise Zucker und etwa 150 Milliliter warmer Milch mit einem Schneebesen verquirlen. Das Mehl in eine Schüssel geben, in die Mitte eine Mulde drücken und die Hefemischung hineingeben. Die Flüssigkeit leicht mit Mehl abstäuben, die Schüssel mit einem sauberen Tuch abdecken und einen Augenblick warten, bis die Hefe anfängt aufzugehen.