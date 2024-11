So holen Sie sich den Weihnachtsmarkt nach Hause: Gebrannte Mandeln

Über fast jeden Allgäuer Weihnachtsmarkt zieht der Duft von gebrannten Mandeln. Mit einer warmen Papiertüte in der Hand an den bunten Ständen vorbeizuschlendern, das lieben viele Menschen. Diese typische Leckerei in der Adventszeit gelingt mit nur vier Zutaten ganz einfach auch zu Hause - und preiswerter wird es auch. Wir haben das Rezept für gebrannte Mandeln wie auf dem Weihnachtsmarkt.

Das Rezept für gebrannte Mandeln

Diese vier Zutaten und Wasser braucht man für gebrannte Mandeln.

300 Gramm Mandeln mit Haut

150 Gramm Zucker

ca. 100 Milliliter Wasser

1 Päckchen Vanillezucker

mindestens 1 Teelöffel Zimt

Anleitung für gebrannte Mandeln

Gebrannte Mandeln herzustellen ist nicht kompliziert. In wenigen Schritten sind sie fertig. Ein wenig warten muss man beim Karamellisieren des Zuckers.

Den Zucker, Vanillezucker und Zimt mischen und in eine Pfanne geben. Das Wasser hinzufügen und zum Kochen bringen. Die Mandeln in die Pfanne geben und die Zuckermasse so lange weiterkochen lassen, bis das Wasser verdampft und der Zucker getrocknet ist. Beginnt der Zucker zu kristallisieren, den Herd auf eine mittlere Temperatur stellen und so lange rühren, bis die Mandeln mit einer Zuckerschicht überzogen sind. Die karamellisierte Masse auf Backpapier geben und die Mandeln sofort mit zwei Gabeln voneinander trennen.

Icon Vergrößern Nicht nur beim Glühwein, auch die Preise für gebrannte Mandeln steigen vielerorts. Selbstgemacht kosten sie deutlich weniger. Foto: Philipp Schulze, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Nicht nur beim Glühwein, auch die Preise für gebrannte Mandeln steigen vielerorts. Selbstgemacht kosten sie deutlich weniger. Foto: Philipp Schulze, dpa (Symbolbild)

Mit diesen Tipps gelingen die gebrannten Mandeln besonders gut

Wer gebrannte Mandeln in der eigenen Küche herstellen möchte, muss auf wenige Dinge achten, um am Ende das richtige Weihnachtsmarktgefühl zu haben. In diesem Rezept werden braune, ungehäutete Mandeln verwendet. Der Vorteil gegenüber gehäuteten, weißen Mandeln ist, dass der Zucker viel besser haften bleibt. So bildet sich eine dickere, ungleichmäßige Kruste, genau wie bei den gekauften Mandeln vom Christkindlesmarkt.

Wer lieber eine dünnere Kruste um die Mandeln haben möchte, greift zu blanchierten Mandeln. Dann kann der Zucker besser karamellisieren und um die hellen Kerne bildet sich eine dünnere Zuckerschicht.

Aus braun wird weiß: Mandeln einfach blanchieren

Wer nur braune Mandeln mit Haut hat, braucht nicht extra einkaufen zu gehen.

Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Die Mandeln hineingeben und etwa eine Minute sprudelnd kochen lassen. Das Wasser abgießen und die Mandeln in eine Schüssel mit kaltem Wasser geben. Sobald sie abgekühlt sind, die Mandeln aus der braunen Haut drücken.

Der Trick beim Blanchieren ist, nicht zu lange zu warten. Sobald sich die gekochten, braunen Mandeln gut anfassen lassen, sollte man sie aus der Haut drücken. Wartet man länger, beginnt die Haut zu trocknen und die Mandeln lassen sich nicht gut lösen.

Weihnachtliche Rezepte aus der Allgäuer Zeitung-Redaktion

Nicht nur gebrannte Mandeln gelingen in der eigenen Küche, auch der Christstollen muss nicht gekauft werden. Das Rezept für den Allgäuer Stollen finden Sie hier.