So holen Sie sich den Weihnachtsmarkt nach Hause: Magenbrot

So frisch gibt es Magenbrot auf keinem Allgäuer Weihnachtsmarkt: Wer den Gewürzlebkuchen in der eigenen Küche backt, holt sich nicht nur ein typisches Essen vom Weihnachtsmarkt ins Haus. Schon beim Backen verbreitet sich der Duft des Lebkuchens und bringt Weihnachtsmarkt-Atmosphäre in die Wohnung. Magenbrot ist schnell hergestellt und Freunde, Familie und Kollegen freuen sich über das Mitbringsel. Mit diesem Rezept gelingt der Klassiker wie auf dem Christkindlesmarkt.

Das Rezept für Magenbrot

Um Magenbrot herzustellen, braucht man gute Gewürze. Zimt, Kardamom, Nelken und Muskat enthalten ätherische Öle, die beruhigend auf den Magen wirken und die Verdauung ankurbeln sollen.

Diese Zutaten braucht man für Magenbrot:

250 Gramm Mehl

1 Päckchen Backpulver

50 Gramm Zucker

knapp 2 Esslöffel Kakaopulver

1/2 Teelöffel Zimt

1/4 Teelöffel gemahlene Kardamom und Nelken

1 Prise Muskat

etwa 350 Milliliter Milch

50 Gramm Honig

80 Gramm Puderzucker

etwas Zitronensaft

Gewürzter Lebkuchen: Anleitung für Magenbrot

So gelingt Magenbrot in der eigenen Küche.

Das Mehl mit Backpulver, Zucker, die Hälfte des Kakaopulvers und den Gewürzen mischen. In einem Topf die Milch mit dem Honig bei niedriger Temperatur erwärmen, sodass der Honig sich auflöst. Die Milch zu der Mehlmischung geben und alles gut verrühren. Den Teig auf ein Bleck mit Backpapier füllen und im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad etwa 15 Minuten backen. Während das Magenbrot abkühlt, einen Guss anrühren. Dazu den Puderzucker mit etwas Wasser, Zitronensaft und dem restlichen Kakaopulver verrühren, bis ein dickflüssiger Guss entsteht. Die Glasur auf das abgekühlte Magenbrot streichen, trocknen lassen und in Rauten schneiden.

Mit diesen Tipps gelingt der Lebkuchen besonders gut

Sollte das Magenbrot zu dunkel werden, das Backblech mit Alufolie abdecken und zu Ende backen lassen. Es muss abgekühlt sein, bevor die Glasur darauf gestrichen wird. Ehe geschnitten wird, sollte der Guss sehr gut getrocknet sein.

