Neue und größere Zeckenart in Deutschland: Die Gefahr von Zeckenstichen wächst

Jetzt, wo es allmählich wärmer wird, muss wieder vermehrt mit ihnen gerechnet werden: Zecken. Dabei spielt auch eine Riesenzecke eine Rolle.

Zecken können Borreliose und FSME übertragen

Welche Krankheiten können Zecken übertragen? Zum einen die Lyme-Borreliose. Eine Impfung dagegen gibt es laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) nicht, aber sie kann mit Antibiotika behandelt werden. Zu den Symptomen gehöre oft die Wanderröte. Das Landratsamt Oberallgäu beschreibt: „Sie tritt nach einigen Tagen bis Wochen nach dem Zeckenstich auf. Der rote Ring wandert allmählich nach außen.“

Weitere Krankheitssymptome sind Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen sowie Müdigkeit. Beim Landratsamt ist auch das Gesundheitsamt angesiedelt. Dorthin müssen Krankheiten, die von Zecken übertragen werden können, gemeldet werden. So auch FSME. Das steht für Frühsommer-Meningoenzephalitis. Sie kann Grippe-ähnliche Symptome hervorrufen, aber laut LGL auch zu Hirnhaut-, Gehirn- und Rückenmarksentzündungen führen. Da das Allgäu zum FSME-Risikogebiet gehört, wird eine Impfung empfohlen.

Gefahr, von Zecke gestochen zu werden, wächst

Wächst die Gefahr, gestochen zu werden? Das Oberallgäuer Landratsamt antwortet: „Die Gefahr wächst sicher durch mehrere Faktoren.“ Zum Beispiel durch das Freizeitverhalten, mehr Menschen seien in der Natur unterwegs als früher. Zudem verbreiteten sich Zeckenpopulationen, die Erreger in sich tragen.

Einige Exemplare der Hyalomma-Zecke in Deutschland entdeckt

Was hat es mit der Riesenzecke auf sich? Sie heißt Hyalomma-Zecke, wird bis zu zwei Zentimeter groß und läuft nach Angaben von Forschern ihrem auserwählten Opfer bis zu 100 Meter hinterher. Die bisher in Deutschland heimischen Zecken warten hingegen auf Gewächsen, bis sie etwa von einem vorbeilaufenden Menschen abgestreift werden. Hyalomma-Zecken stammen aus Asien und Afrika, einige Exemplare sind bereits in Deutschland entdeckt worden.

„Durch den Klimawandel könnten sich die Lebensbedingungen für diese Zeckenarten in Zukunft verbessern“, heißt es beim Robert-Koch-Institut. Bei Hyalomma-Zecken besteht die Gefahr, dass sie das Krim-Kongo-Hämorrhagische-Fieber übertragen. Symptome können hohes Fieber sein, Kopf- und Gliederschmerzen, Erbrechen und Durchfall - im schlimmsten Fall kann es sogar zum Tod führen. In Bayern hat es laut LGL noch keine Fälle dieses Fiebers gegeben.

Wie man sich vor Zecken schützt

Wie schützt man sich vor Zecken? Wer im hohen Gras, Gebüsch oder Unterholz unterwegs ist, sollte lange Kleidung tragen, rät das Landratsamt Oberallgäu. Und die Hose in die Socken stecken. So müsse die Zecke am Körper nach oben laufen und die Chance, sie zu entdecken, steige. Auf heller Kleidung seien die Tiere zudem gut zu sehen. Auch Insektenschutzmittel helfen.