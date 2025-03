Riesenhecht im Bodensee sorgt für Staunen: Gibt es solche Exemplare auch in Allgäuer Seen?

Dieser XXL-Fang sorgt für Gesprächsstoff am Bodensee - und darüber hinaus. Ein Hobbyangler aus Konstanz hat nach langem Kampf einen Riesenhecht aus dem „Schwäbischen Meer“ gezogen. Das weibliche Tier misst imposante 128 Zentimeter und bringt satte 16,9 Kilo auf eine professionelle Waage, wie der Südkurier berichtet. Der Hobbyangler hatte sich mit seinem rekordverdächtigen Fang bei der Zeitung gemeldet.

Riesenhecht am Bodensee gefangen: Wie groß werden Hechte?

Hätten Sie so einen großen Hecht im Bodensee vermutet? Die meisten von uns wohl eher nicht. Andererseits ist der Bodensee mit einer Länge von 64 Kilometern und einer Maximal-Tiefe von 250 Metern eben auch ein außergewöhnlich großes Gewässer. „Wenn es so einen Unterwasser-Riesen gibt, dann dort“, mag man sich denken. Doch weit gefehlt. „Große Hechtdamen mit einer Länge von 1,20 Metern und mehr werden zwar nicht regelmäßig, aber immer wieder einmal auch in anderen Gewässern gefangen“, sagt Dr. Oliver Born von der schwäbischen Fischereifachberatungsstelle in Salgen (Kreis Unterallgäu).

Fischerverein Füssen meldet noch größeren Hecht

Gilt das auch für Allgäuer Seen? Mitunter ja! „Bei uns kommt das etwa einmal im Jahr vor“, sagt Manfred Mair vom Kreisfischereiverein Füssen. Der größte Hecht der Vereinsgeschichte sei vor einigen Jahren von Phillip Fliegauf aus dem Illasbergsee, der mit dem Forggensee verbunden ist, gezogen worden: 1,39 Meter maß dieses Exemplar bei einem Gewicht von 19,5 Kilo. Anders als manch einer vermutet, schmeckten auch große Hechte hervorragend, zum Beispiel filetiert. Auch beispielsweise am Niedersonthofer See werden gelegentlich Hechte mit einer Länge von 1,20 Meter gefangen, berichtet Stephan Augsten vom dortigen Fischerverein. Das sei kein neues Phänomen. Von kapitalen Hechten gebe es auch historische Fotos.

Hechte fressen sogar stattliche Artgenossen

In kleineren Gewässern als dem Bodensee sei der Fang von großen Hechten wichtig für den Bestand, erläutert Born. Denn: Die gefräßigen Riesen-Hechte vertilgen gerne ihre Artgenossen: „Und zwar bis zu 70 oder 80 Zentimeter große“, sagt der Experte. Neben Fischen aller Art gehören auch Frösche, Mäuse und sogar Vögel zu den Nahrungsmitteln des Raubfischs. „Seine Zähne sind scharf wie Rasierklingen“, erzählt Angler Manfred Mair.

Hechte eine Gefahr für Schwimmer? Experten verneinen

Die Gefahr für Schwimmer tendiere glücklicherweise jedoch gegen Null. Hechte seien sehr schreckhaft. „Seriöse Belege für Angriffe sind mir nicht bekannt“, sagt Oliver Born. Übrigens: So toll die großen Hechte auch sind - die Giganten der bayerischen Flüsse und Seen sind sie nicht. Bayerns Fisch des Jahres, der Huchen, kann nach Angaben des Fischereiverbandes 1,50 Meter lang und 30 Kilo schwer werden. Und dann wäre da noch der Wels. Im Jahr 2019 holte ein Berufsfischer einen 2,20 Meter langen und 68 Kilo schweren Waller aus dem Bodensee. Gegen solche Ungetüme wirken selbst Riesen-Hechte fast schon wie kleine Fische.