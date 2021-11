„Riesige Erleichterung“ bei Allgäuer Wirten

Ungeimpfte Mitarbeiter von Restaurants sollten zweimal pro Woche einen PCR-Test vorweisen. Kosten: etwa 800 Euro monatlich. Jetzt gibt es eine neue Vorgabe.

09.11.2021 | Stand: 18:48 Uhr

Armin Hollweck, der Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands im Oberallgäu, stand in den vergangenen Tagen mit vielen Kollegen in Kontakt. Dabei gab es nur ein Thema: Corona. Denn die bisher geltenden Beschlüsse sahen vor, dass die 3G-plus-Regel nicht nur für Besucher, sondern auch für Mitarbeiter gelten sollte. Die Gastronomen und Hoteliers fürchteten, dadurch noch mehr Beschäftigte zu verlieren. Und das, nachdem laut Hollweck im Laufe der Pandemie etwa 25 Prozent der Angestellten in der Branche ihre Betriebe verlassen hätten. Sogar eine Klage gegen die Vorgabe stand im Raum. Nun ist das bayerische Kabinett zurückgerudert.

Für körpernahe Dienstleistungen wie Friseurbesuche sowie für Gastronomie und Beherbergungsgewerbe gilt ab Mittwoch: Ungeimpfte Mitarbeiter müssen an jedem Arbeitstag einen Schnelltest vorlegen, dafür fallen dann aber die teuren PCR-Tests weg. Dies hat das bayerische Wirtschaftsministerium nach der Kabinettssitzung am Dienstag mitgeteilt. Für Hollweck und seine Kollegen ist das eine „riesige Erleichterung“. Auch Dr. Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, spricht von einer „extrem wichtigen“ Entscheidung: „Alles andere wäre nicht praktikabel gewesen.“

Tests für 20.000 Euro

Hollweck rechnet vor: „Ein PCR-Test kostet zwischen 60 und 100 Euro. Bei zwei Tests in der Woche wären das im Monat etwa 800 Euro pro Mitarbeiter.“ Er wisse von großen Betrieben, die bis zu 25 ungeimpfte Angestellte haben. „Das wären dann Kosten von 20.000 Euro für den Betrieb. Das ist auf Dauer unmöglich.“ Es sei auch die Rede davon gewesen, dass die Mitarbeiter für die Kosten aufkommen müssen. „Auch das wäre ein Riesenproblem gewesen, wir hätten die Leute kaum halten können“, sagt Hollweck. „Gott sei Dank wurden die Regeln geändert.“

Ihn ärgert generell, dass neue Maßnahmen immer sehr kurzfristig verkündet würden. So müssen ungeimpfte Hotelgäste seit Sonntag einen negativen PCR–Test vorweisen. Mancherorts hätten Gäste weggeschickt werden müssen, weil sie in der Kürze der Zeit keinen Test mehr organisieren konnten.

Unklarheiten beim Skifahren

Auch Roland Grieser, Mitarbeiter eines Ostallgäuer Fitnessstudios, schimpft: „Die Vorschriften mit ihren zig Paragrafenverweisungen sind so schlecht gemacht, dass ein normaler Mensch ohne Verwaltungsausbildung diese gar nicht lesen, geschweige denn verstehen kann.“ Doch auch nach den Beschlüssen vom Dienstag bleibt noch vieles unklar. Zum Beispiel, ob Kinder über zwölf Jahren unter die 2G-Regel fallen, wenn sie zum Skifahren wollen. „Wir sind dran, hier Klarheit zu schaffen“, sagt Bernhard Joachim, Geschäftsführer des Tourismusverbands Allgäu/Bayerisch-Schwaben. „Es kann nicht sein, dass die Pandemie auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird.“

