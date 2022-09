Welche Rockergruppen gibt es im Allgäu? Polizei und Verfassungsschutz geben Antworten

Rockerclubs sind nicht nur in Großstädten vertreten, auch im Allgäu gibt es eine Szene. Doch wie gefährlich ist die? Das sagen Polizei und Verfassungsschutz.

23.09.2022 | Stand: 12:32 Uhr

"Drogen, Waffen, Sexualstraftaten: Polizei stürmt Wohnungen von fränkischen Brutalo-Rockern" oder "Zwangsprostitution und Drogenhandel: Polizei gelingt Schlag gegen „United Tribuns“". So lauteten die Überschriften zu den bundesweiten Razzien gegen die Rockergruppierung "United Tribuns", die das Rockermilieu Mitte September wieder in die Schlagzeilen gebracht haben.

Zwar sind Rockergruppierungen meist in größeren Städten vertreten, doch auch im Allgäugibt es eine aktive Szene. Das für die Region zuständige Polizeipräsidium Schwaben Süd/West hat sogar eigene Rockerbeauftragte. Sie bündeln innerhalb des Präsidiumsgebiets Informationen und Ermittlungsergebnisse zu diversen kriminellen Rockergruppierungen und stehen Dienststellen von Lindau bis nach Neu-Ulm zur Seite. Doch welche Biker-Gangs sind im Allgäu überhaupt vertreten? Und sind die auch immer kriminell?

Outlaw Motorcycle Gangs, Onepercenter und Co.: Das müssen Sie zur Einordnung wissen

Die Antwort der Polizei ist ganz klar nein. "95 Prozent der Gruppierungen im Allgäu sind gar nicht polizeilich relevant", schätzt Holger Stabik, Pressesprecher des Kemptener Polizeipräsidiums. Die Gruppen, die im Fokus der Polizei stehen, werden von den Ermittlern in einer eigenen Kategorie geführt: Sie sind sogenannte Outlaw Motorcycle Gangs (OMCG). Mitglieder bezeichnen sich selbst oft als "Outlaws" - englisch für Gesetzeslose und sind häufig gewaltbereit. Die Bezeichnung OMCG stammt ursprünglich aus den USA, wird aber seit Jahren auch in Europa von Polizei und Ermittlern verwendet.

Innerhalb der OMCG gibt es laut Polizei nochmal eine Abgrenzung: Manche Gruppierungen tragen auf ihren Kutten das "1%er"-Abzeichen, englisch "Onepercenter". Die Träger des Abzeichens nehmen für sich in Anspruch, den Lebensstil der Rocker ohne Kompromisse und mit allen Konsequenzen zu leben. Dazu gehört neben einer Ablehnung gesellschaftlicher Regeln und Normen auch eine explizite Bereitschaft zu körperlicher Gewalt.

Mitglieder des Motorradclubs Bandidos tragen das "1%er"-Abzeichen. Bild: Marius Becker, dpa (Archivbild)

Hells Angels, Trust MC, Black Riders: Diese Rocker-Clubs gibt es im Allgäu

Laut Polizeisprecher Stabik sind im Präsidiumsgebiet zwei große OMCGs ansässig: "Der Trust MC und die Hells Angels." Beide Clubs nennt auch der Bayerische Verfassungsschutz in seinem Bericht von 2021. So würden zu den Hells Angels Lindau auch die Unterstützungsgruppierungen Backyard Bloods und die Red Vikings Lindau gezählt. Daneben gibt es laut Stabik "im Allgäu drei Clubs, die das 1%er-Abzeichen führen: Lobo MC, Motors MC Kempten und der Warlocks MC Allgäu". Außerdem übernehmen eine Vielzahl an Clubs die hierarchischen Strukturen der OMCG, so der Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion. Im Allgäu sind das etwa der Wolfmen MC in Marktoberdorf und der Black Riders MC Allgäu, die ihr Clubhaus bis 2017 in Lauben (Oberallgäu) hatten, dort aber im Zuge eines größeren Ermittlungsverfahren gekündigt wurden.

Der Trust MC, auch Trust MC Germany genannt, ist ein urspruenglich aus Deutschland stammender Motorradclub MC. Er wurde 1984 als Zusammenschluss mehrerer MCs gegründet. Bild: Manfred Segerer, imago/Archiv

Lesen Sie auch

Trust MC Allgäu Großes Rocker-Treffen im Allgäu am Samstag: Was ist der Trust MC?

Zur Kriminalität der Clubs sagt Stabik folgendes: "Die großen OMCG mit internationaler Vernetzung zu anderen Chaptern (Niederlassungen, Anm. d. Red.) tragen Konflikte teilweise offen aus." Bei den Clubs im Allgäu handle es sich jedoch großteils um regionale Vereinigungen, die einander freundlich gegenüberstehen und "vielleicht mal am Stammtisch zusammensitzen". Die Delikte, die in der Vergangenheit von Mitgliedern verübt worden sind, sind laut Stabik "überwiegend Betäubungsmitteldelikte, vereinzelte Körperverletzungsdelikte und Verstöße gegen das Waffenrecht".

Polizei und Verfassungsschutz zur Gefährdung durch das Rockermilieu im Allgäu

Laut Stabik gebe es im Allgäu aber kein polizeiliches Problem mit Rockergruppierungen. Hinter kriminellen Vergehen stehen laut Stabik meist nicht die Clubs, "sondern die einzelnen Mitglieder, die durch Straftaten Erscheinung treten". Das bestätigt der bayerische Verfassungsschutz: "Generell ist die Gefährdungslage in Bayern und überwiegend auch im Bundesgebiet derzeit eher ruhig. Eine abweichende Einschätzung zum Gebiet Allgäu ist bislang nicht erkennbar." Welche Clubs die Polizei allerdings beobachtet , will Stabik nicht sagen. Nur so viel gibt der Polizeisprecher preis: "Der Großteil wird nicht beobachtet."

Einsätze, wie kürzlich bei der Feier zum 15-jährigen Bestehen des Trust MC Allgäu in Altusried (unser Reporter war vor Ort), hätten weniger mit der Rockerkriminalität zu tun. Erwartet wurden über 1000 Biker teilweise bis aus Skandinavien. "Veranstaltungen dieser Größenordnung begleiten wir als Polizei, ob das jetzt ein Rockertreff oder ein Viehscheid ist."

Bilderstrecke

Rocker-Treffen im Allgäu

1 von 35 2 von 35 3 von 35 4 von 35 5 von 35 6 von 35 7 von 35 8 von 35 9 von 35 10 von 35 11 von 35 12 von 35 13 von 35 14 von 35 15 von 35 16 von 35 17 von 35 18 von 35 19 von 35 20 von 35 21 von 35 22 von 35 23 von 35 24 von 35 25 von 35 26 von 35 27 von 35 28 von 35 29 von 35 30 von 35 31 von 35 32 von 35 33 von 35 34 von 35 35 von 35 Rocker, Harleys, Lagerfeuer, nackte Tänzerinnen und Kontrollen: Zu Besuch beim Treffen von Trust MC Bild: Ralf Lienert Rocker, Harleys, Lagerfeuer, nackte Tänzerinnen und Kontrollen: Zu Besuch beim Treffen von Trust MC Bild: Ralf Lienert 1 von 35 Allgäu Oberallgäu Altusried - Rocker-Treffen in Altusried - MC Trust - Motorrad Motorräder schwarze Kleidung Motorradclub - Rocker - Konzert um Mitternacht mit nackten Tänzerinnen - Nackttanz Bild: Ralf Lienert Allgäu Oberallgäu Altusried - Rocker-Treffen in Altusried - MC Trust - Motorrad Motorräder schwarze Kleidung Motorradclub - Rocker - Konzert um Mitternacht mit nackten Tänzerinnen - Nackttanz Bild: Ralf Lienert

Lesen Sie auch: 50 Jahre GSG 9 - Verbundenheit über die Dienstzeit hinaus

Die wichtigsten Nachrichten aus dem Allgäu, kommentiert von Redaktionsleiter Uli Hagemeier und seinem Team: Mit unserem "Weitblick"-Newsletter werden Sie einmal pro Woche schnell und kostenlos per E-Mail informiert. Abonnieren Sie den "Weitblick"-Newsletter hier.