Rocker, Harleys, Grillgut und Kontrollen: Zu Besuch beim Treffen von Trust MC

Ein Rockertreffen sorgt im Allgäu für Aufsehen, die Polizei ist stark präsent. Unsere Redaktion hat das Biker-Fest und die Kontrollen besucht.

30.07.2022 | Stand: 18:36 Uhr

Kleine, schwarze Holzschilder, auf denen in Weiß „Trust MC“ steht, weisen den Weg. Folgt man ihnen, landet man vor einer Maschinenhalle mit Blick aufs Allgäuer Alpenpanorama. Davor stehen mehrere Dutzend Zelte, vor denen Harleys parken. Es riecht nach Lagerfeuer und Grillgut. Hier, zwischen Altusried und Krugzell ( Oberallgäu), feiert der „Trust MC Allgäu“, eine Ortsgruppe des insgesamt etwa 250 Mitglieder starken Motorradklubs Trust MC, sein 15-jähriges Bestehen. Dafür seien einige Biker weit angereist, aus Schweden, Lettland, Belgien, Großbritannien und gar aus Thailand, sagen Harald und Roland, zwei Mitglieder des Allgäuer Klubs, unserer Redaktion.

Für die Rocker ist das Fest ein großer Anlass, fünf Mitglieder der 15 Personen starken Gruppe hätten sechs Monate in die Vorbereitungen investiert. Vor allem zahlreiche Genehmigungen mussten eingeholt werden. „Wir haben uns alles rechtzeitig bei Gemeinde und Landratsamt genehmigen lassen“, erklärt Harald. Man habe ein Sicherheits- und Brandschutzkonzept, auch ein ausgebildeter Sanitäter ist vor Ort. Insgesamt erwartet man bis zu 1000 Gäste, am Samstagabend spielt eine Liveband. Gegen Samstagmittag waren etwa 100 Gäste auf dem Gelände, laut Polizei gab es bis dahin „überhaupt keine Probleme“.

Trust MC Allgäu: Biker loben Unterstützung durch Gemeinde Altusried

Dabei loben die beiden Biker ausdrücklich die Unterstützung der Rockerbeauftragten der Polizei und der Gemeinde Altusried, „ohne die beiden hätte das nicht stattgefunden“. Denn nicht nur die Gäste sind zahlreich – auch die Polizei ist stark vertreten. Für die Biker kein Problem. „Uns kann nix passieren, wir fühlen uns beschützt“, sagt Harald schmunzelnd.

Der Generalverdacht störe sie jedoch. „Wir sind keine kriminelle Vereinigung“, erklärt er. „Wir haben klare Regeln, dass wir beim Trust MC nichts mit Drogen oder Waffen zu tun haben wollen.“ Christian Albrecht, der dem Klub das Gelände vermietet hatte und zuvor keinen der Biker kannte, betont die Freundschaft und den Zusammenhalt, den die Biker vorleben, „da können wir uns alle eine Scheibe abschneiden.“ Als Nebeneffekt, sagt er lachend, „habe ich eine Feier auf dem eigenen Grundstück“.

Rockertreffen in Altusried: Polizei ist stark vertreten

Auch die Polizei erklärte im Vorfeld, man erwarte „allenfalls Verkehrsdelikte“ – dennoch sind zahlreiche Beamte vor Ort, auch Hundeführer sind dabei. Das hat zwei Gründe: Wenn man von insgesamt 1000 Teilnehmern ausgehe, „müssen wir uns darauf einstellen, auch wenn das sehr geballt wirkt“, erklärte ein Sprecher. Gleichzeitig wolle man bei den Verkehrskontrollen die Wartezeiten kurz halten. Dafür brauche man ausreichend Beamte. Und man kontrolliert offenbar weniger wegen der feiernden Gruppe selbst. „Wir kontrollieren auch wegen der Leute, die kommen könnten“, erklärt der Sprecher mit Verweis auf Mitglieder von Rockergruppen wie den Hells Angels. „Manche kennen sich, es gibt hier Freundschaften. Das ist der Grund für unsere Präsenz.“

Ein Polizist kontrolliert in Krugzell die Verkehrssicherheit eines Motorrades. Bild: Ralf Lienert

Dafür hat man sich an einem Kreisverkehr in Krugzell postiert, von dort werden Motorrad- aber auch Autofahrer auf einen Parkplatz gelotst. „Wir rechnen mit Kontrollen bis in die Abendstunden“, sagte der Sprecher. Immer wieder werden Biker und Autofahrer in die Kontrollstelle gewunken. Eine Gruppe Rocker, die mit dem Auto zum Fest fährt, muss ihre Kutten vorzeigen. „Wir kontrollieren, ob da etwas Verbotenes dabei ist. Das ist bei manchen Gruppen von Hells Angels und Bandidos der Fall“, erklärt der Sprecher.

Vor allem Verkehrssicherheit von Motorrädern wird kontrolliert

Bei den Motorrädern geht es meist um die Verkehrssicherheit. Ruhig schreiten die spezialisierten Beamten um die Maschinen, prüfen, ob sie mit dem Fahrzeugschein übereinstimmen. Ein Beamter erklärt einem Harley-Fahrer, der einfach nur eine Runde dreht, ruhig, warum dessen Kombination aus geändertem Luftfilter und nachgerüsteter Auspuffanlage so nicht zulässig ist. Der Umgangston auf beiden Seiten ist dabei stets freundlich, auch auf der Feier lobt man die umgänglichen Beamten an den Kontrollstellen.

Bei einer Gruppe, die mit einem Transporter zur Feier möchte, durchsucht die Polizei auch das Gepäck. „Das ist bei so einer Kontrolle zulässig, wir suchen hier nach Drogen oder zum Beispiel einem Messer“, erklärt der Sprecher. Nach Angaben der Biker haben die Beamten teilweise auch Tätowierungen kontrolliert. Das sei möglich, erklärt der Polizeisprecher, dabei gehe es darum, den sichtbaren Hautschmuck auf Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu prüfen. Kurz darauf fährt zum ersten Mal ein Biker in der Kutte eines Allgäuer Motorradklubs in die Kontrollstelle. Lange bleiben muss er jedoch nicht. Denn bei seiner Maschine gibt es – man könnte beinahe sagen ironischerweise – keinerlei Beanstandung.

