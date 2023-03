Riesen-Run auf Karten trotz Preiserhöhung: „Die Leute haben wieder Lust zu feiern“

Nach drei Jahren Corona-Pause laufen die Vorbereitungen für den Rockfrühling in Untrasried. Der gute Kartenverkauf stellt das Team vor Herausforderungen.

27.03.2023 | Stand: 06:55 Uhr

Der Vorverkauf für den Rockfrühling Untrasried läuft so gut wie noch nie zuvor. Fast ein bisschen zu gut, findet Christoph Reisacher aus dem Organisationsteam. „Wir haben schon doppelt so viele Karten veräußertwie in den vergangenen Jahren.“ Und erfahrungsgemäß schieße derVerkauf in den letzten beiden Wochen vor dem Festival erst richtig nach oben. „Die Leute haben wieder Lust zu feiern“, glaubt Reisacher, daher rühre die hohe Nachfrage.

