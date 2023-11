Massive Einschnitte! Rotkreuzklinik Lindenberg kündigt 122 Mitarbeitern

An der Rotkreuzklinik Lindenberg wird es gravierende Einschnitte geben. 122 Angestellte werden in Kürze die Kündigung erhalten. Ganze Klinikbereiche fallen weg.

28.11.2023 | Stand: 17:17 Uhr

An der Rotkreuzklinik in Lindenberg wird es massive Einschnitte geben. Keine Intensivstation mehr, nur noch ambulante und teilstationäre Chirurgie, ein Schwerpunkt auf der Inneren Medizin – so sieht das Konzept für das Haus aus.

