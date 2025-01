2024 fast acht Millionen Euro Kurzarbeitergeld ausbezahlt

So viel Kurzarbeitergeld wurde gezahlt:

Im vergangenen Jahr haben mehr Betriebe Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen als im Jahr zuvor. Amtmann sagt, dass für 2025 mit einem weiteren Anstieg gerechnet wird. Die Zahlen für 2024 seien bislang nicht abschließend ausgewertet, heißt es von der Agentur. Im Juni beispielsweise seien aber 70 Betriebe mit rund 2300 Mitarbeitern in Kurzarbeit gewesen. Im Vorjahr waren es in diesem Monat 46 Unternehmen mit etwa 850 Angestellten. Für das gesamte Jahr 2024 hat die Agentur bislang 7,8 Millionen Euro an Kurzarbeitergeld bezahlt - ein Plus von fünf Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Diese Ausgaben könnten noch steigen. Denn Betriebe haben drei Monate Zeit, auch im Nachgang noch Kurzarbeitergeld zu beantragen. Im Vergleich zu den Corona-Jahren seien diese Summen als gering einzustufen, vergleicht Amtmann.